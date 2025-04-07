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В России нашли схему "Призрачного курьера"

В России нашли схему "Призрачного курьера" - 07.04.2025, ПРАЙМ

В России нашли схему "Призрачного курьера"

Специалисты компании по информационной безопасности "Газинформсервис" обнаружили схему "Призрачный курьер": под предлогом "отдать даром дорогую технику"... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T05:47+0300

2025-04-07T05:47+0300

2025-04-07T05:47+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Специалисты компании по информационной безопасности "Газинформсервис" обнаружили схему "Призрачный курьер": под предлогом "отдать даром дорогую технику" мошенники связываются с жертвой, а потом под видом приложения курьерской доставки загружают на ее устройство вирус, рассказала РИА Новости инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности "Газинформсервиса" Ирина Дмитриева. "Под любыми публикациями, от политических новостей до обсуждений фильмов, злоумышленники оставляют сообщения "Отдам даром дорогую технику". Например, в таких комментариях регулярно фигурируют предложения безвозмездно предоставить дорогие телевизоры. Задача мошенника - перевести диалог в личную переписку, эксплуатируя любопытство и желание обогатиться. ... Далее в личной переписке с жертвой мошенник предлагает встречу, создавая иллюзию доверительной сделки", - сказала Дмитриева. "В день предполагаемой встречи "щедрый" мошенник сообщает о непредвиденных проблемах, которые препятствуют встрече и предлагает отправить дорогой подарок курьерской доставкой. Для "отслеживания доставки" мошенник прикрепляет в переписку apk-файл, присылает трек-номер и инструкцию по установке приложения для отслеживания заказа. После установки файла на устройстве активируется вредоносное ПО (ВПО), которое может красть данные, включаться в ботнет-сети для DDoS-атак, шифровать файлы с последующим вымогательством", - добавила эксперт. После того, как файл попадает на устройство жертвы, "даритель" блокирует пользователя, а заражённое устройство становится инструментом киберпреступников. Дмитриева отметила, что злоумышленники, как правило, не навязывают свое предложение - они уведомляют о желании передать в чужие руки ценный предмет из личных побуждений. Комментарии появляются под публикациями различной тематики, что увеличивает охват аудитории и делает распространение этой схемы незаметным. По словам эксперта, использование установочного приложения, замаскированного под сервис доставки - это новый тренд. Раньше для выманивания данных злоумышленники использовали фишинговые сайты службы доставки. "Стоит избегать предложений с "халявой" от незнакомцев, поскольку это чревато непредсказуемыми последствиями. Если предложение звучит слишком лакомым - скорее всего, это обман. Дополнительно стоит обращать внимание на источники таких предложений - с высокой долей вероятности аккаунт имеет недавнюю регистрацию. Запрещается скачивать установочные файлы (например, расширение .арк) из непроверенных источников. Как в данном кейсе, официальные курьерские службы не требуют установки сторонних приложений для отслеживания", - сказала Дмитриева.

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технологии, россия, финансы, москва