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Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям
Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям - 07.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям
Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям, а чаще финансово помогать коллегам, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T05:17+0300
2025-04-07T05:17+0300
общество
финансы
россия
рф
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям, а чаще финансово помогать коллегам, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости. "Кому россияне готовы дать денег в долг? Чаще всего одалживают средства родственникам (19%) и друзьям (18%). 8% опрошенных дают в долг коллегам. 46% никому не дают взаймы. Интересно, что сейчас, по сравнению с прошлым годом, стало меньше тех, кто в первую очередь выручает родственников и друзей, и больше тех, кто помогает "перехватить до зарплаты" сослуживцам", - говорится в исследовании. Так, в прошлом году в аналогичном исследовании на вопрос о готовности дать взаймы родственникам утвердительно отвечали 27% респондентов, еще 25% были готовы финансово поддержать друзей, а коллег по работе - лишь 6%. Говоря о конкретных суммах, родственнику готовы одолжить в среднем 19 тысяч рублей, другу - 14,5 тысячи рублей, а коллеге - 8,2 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом эти суммы немного выросли. Так, согласно прошлогоднему исследованию, родственнику готовы были дать 18 тысяч рублей, другу - 14 тысяч, а коллеге - 8 тысяч рублей. В случае же необходимости занять денег, каждый четвертый (26%) предпочтет обратиться в кредитную организацию. Каждый десятый из опрошенных чаще всего занимает средства у родственников, 4% - у друзей, 1% - у коллег, еще 1% берет кредит или ссуду на работе. Более половины респондентов (55%) не берут денег взаймы. По сравнению с прошлым годом банк в качестве приоритетного кредитора стали называть чаще (доля таких ответов прибавила 6 процентных пунктов). В исследовании, проведенном с 12 марта по 2 апреля текущего года, приняли участие 2500 работающих экономически активных граждан из всех округов РФ.
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192
40
192
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общество , финансы, россия, рф
Общество , Финансы, РОССИЯ, РФ
05:17 07.04.2025
 
Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям

SuperJob: россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям, а чаще финансово помогать коллегам, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости.
"Кому россияне готовы дать денег в долг? Чаще всего одалживают средства родственникам (19%) и друзьям (18%). 8% опрошенных дают в долг коллегам. 46% никому не дают взаймы. Интересно, что сейчас, по сравнению с прошлым годом, стало меньше тех, кто в первую очередь выручает родственников и друзей, и больше тех, кто помогает "перехватить до зарплаты" сослуживцам", - говорится в исследовании.
Так, в прошлом году в аналогичном исследовании на вопрос о готовности дать взаймы родственникам утвердительно отвечали 27% респондентов, еще 25% были готовы финансово поддержать друзей, а коллег по работе - лишь 6%.
Говоря о конкретных суммах, родственнику готовы одолжить в среднем 19 тысяч рублей, другу - 14,5 тысячи рублей, а коллеге - 8,2 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом эти суммы немного выросли. Так, согласно прошлогоднему исследованию, родственнику готовы были дать 18 тысяч рублей, другу - 14 тысяч, а коллеге - 8 тысяч рублей.
В случае же необходимости занять денег, каждый четвертый (26%) предпочтет обратиться в кредитную организацию. Каждый десятый из опрошенных чаще всего занимает средства у родственников, 4% - у друзей, 1% - у коллег, еще 1% берет кредит или ссуду на работе. Более половины респондентов (55%) не берут денег взаймы. По сравнению с прошлым годом банк в качестве приоритетного кредитора стали называть чаще (доля таких ответов прибавила 6 процентных пунктов).
В исследовании, проведенном с 12 марта по 2 апреля текущего года, приняли участие 2500 работающих экономически активных граждан из всех округов РФ.
 
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