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Рубль перешел к легкому росту против юаня на Московской бирже
Рубль перешел к легкому росту против юаня на Московской бирже - 07.04.2025, ПРАЙМ
Рубль перешел к легкому росту против юаня на Московской бирже
Курс рубля в понедельник днем перешел к легкому росту против юаня на Московской бирже, следует из данных торгов. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T13:53+0300
2025-04-07T13:53+0300
2025-04-07T13:53+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем перешел к легкому росту против юаня на Московской бирже, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.43 мск терял 3 копейки, снижаясь до 11,69 рубля, дневной диапазон составляет 11,67-11,84 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 3,8 миллиарда юаней. На российском валютном рынке пока все спокойно, признаков зарождения падения рубля нет, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Мы по-прежнему считаем, что в среднесрочной перспективе рубль будет дешеветь, но данный процесс будет очень плавным. При появлении мощного геополитического позитива рубль может краткосрочно взлететь процентов на 5-7", - добавляет он. Из-за падения цен на нефть после введения новых пошлин со стороны США рубль может оставаться под давлением, однако возросшие с понедельника продажи валюты ЦБ РФ в рамках операций с ФНБ могут оказать умеренную поддержку российской валюте, считает Владислав Антонов из BitRiver. Минфин РФ заявил о переходе с понедельника от покупки к продаже валюты в рамках операций с ФНБ. Ведомство направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу с 7 апреля по 12 мая 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день. Месяцем ранее Минфин покупал валюты и золота на 2,9 миллиарда рублей в день. При этом ЦБ РФ в первом полугодии дополнительно к операциям Минфина продает валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. То есть продажа валюты вырастет в 1,8 раза: с 5,96 миллиарда рублей в день до 10,46 миллиарда.
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рубль, юань, курсы валют, мосбиржа, рынки, минфин
Экономика, рубль, юань, Курсы валют, Мосбиржа, Рынки, Минфин
Рубль перешел к легкому росту против юаня на Московской бирже
Курс рубля против юаня перешел к росту в понедельник на Мосбирже
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем перешел к легкому росту против юаня на Московской бирже, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.43 мск терял 3 копейки, снижаясь до 11,69 рубля, дневной диапазон составляет 11,67-11,84 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 3,8 миллиарда юаней.
На российском валютном рынке пока все спокойно, признаков зарождения падения рубля нет, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Мы по-прежнему считаем, что в среднесрочной перспективе рубль будет дешеветь, но данный процесс будет очень плавным. При появлении мощного геополитического позитива рубль может краткосрочно взлететь процентов на 5-7", - добавляет он.
Из-за падения цен на нефть после введения новых пошлин со стороны США рубль может оставаться под давлением, однако возросшие с понедельника продажи валюты ЦБ РФ в рамках операций с ФНБ могут оказать умеренную поддержку российской валюте, считает Владислав Антонов из BitRiver.
Минфин РФ заявил о переходе с понедельника от покупки к продаже валюты в рамках операций с ФНБ. Ведомство направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу с 7 апреля по 12 мая 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день. Месяцем ранее Минфин покупал валюты и золота на 2,9 миллиарда рублей в день. При этом ЦБ РФ в первом полугодии дополнительно к операциям Минфина продает валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. То есть продажа валюты вырастет в 1,8 раза: с 5,96 миллиарда рублей в день до 10,46 миллиарда.
Банк России 4 апреля не проводил расчетов по операциям с юанем