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Рубль пытается стабилизироваться в понедельник против юаня на Мосбирже - 07.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250407/rubl-856446965.html
Рубль пытается стабилизироваться в понедельник против юаня на Мосбирже
Рубль пытается стабилизироваться в понедельник против юаня на Мосбирже - 07.04.2025, ПРАЙМ
Рубль пытается стабилизироваться в понедельник против юаня на Мосбирже
Курс рубля в понедельник пытается стабилизироваться против юаня на Московской бирже: китайская валюта остается около отметки 11,7 рубля, следует из данных... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T16:27+0300
2025-04-07T16:27+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник пытается стабилизироваться против юаня на Московской бирже: китайская валюта остается около отметки 11,7 рубля, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.16 мск снижался на 1 копейку, до 11,71 рубля. Снижение составило 0,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,67-11,84 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 5,7 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 88,51 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,558 против 7,309 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,4%. На форексе доллар котируется по 85,63 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль в ходе незначительных колебаний первой половины сессии понедельника пытается стабилизироваться против юаня на Мосбирже. Бегство от рисковых активов на мировом рынке, спровоцированное пошлинами США на импорт многих стран-партнеров, толкнуло рынок нефти вниз. Однако этот негатив для рубля отчасти компенсируется наращиванием продажи валюты со стороны ЦБ РФ в рамках работы с ФНБ. Минфин РФ заявил о переходе с понедельника от покупки к продаже валюты в рамках операций с ФНБ. Ведомство направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу с 7 апреля по 12 мая 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день. Месяцем ранее Минфин покупал валюту и золото на 2,9 миллиарда рублей в день. При этом ЦБ РФ в первом полугодии дополнительно к операциям Минфина продает валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. То есть продажа валюты вырастет в 1,8 раза: с 5,96 миллиарда рублей в день до 10,46 миллиарда. "Предложение иностранной валюты по-прежнему избыточно на фоне слабого спроса, который может быть обусловлен относительно низким объемом импорта. Давление на него способны оказывать проблемы с восстановлением потребительской активности из-за высоких процентных ставок, делающих для граждан недоступными кредиты", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,06% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.15 мск падала на 2,4%, до 64 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 102,9 пункта. ПРОГНОЗЫ С понедельника ЦБ РФ увеличивает продажи валюты, что в моменте окажет рублю поддержку, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Впрочем, в более долгосрочной перспективе операции по бюджетному правилу нейтральны для рубля, и неделю курс может закончить выше отметки в 11,8 рубля за юань на Мосбирже", - добавляет он. Текущие низкие цены на нефть способны сократить экспортную выручку и поступление инвалюты в страну в лучшем случае через месяц, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Поэтому рубль слабо реагирует на серьезное ухудшение конъюнктуры рынка сырья. Тем не менее курс юаня на этой неделе может пробить сопротивление 11,85 рубля, направившись в район 12 рублей", - оценивает он. Нефть в рублях стоит 5500 рублей, в то время как в бюджете России на 2025 год заложен ценник в 6730 рублей, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "От такого резкого снижения цены на энергоносители может пострадать наполняемость казны, и тогда придется решать этот вопрос иными механизмами", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.
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рынки, торги, рубль, юань, курсы валют
Экономика, Рынки, Торги, рубль, юань, Курсы валют
16:27 07.04.2025
 
Рубль пытается стабилизироваться в понедельник против юаня на Мосбирже

Курс рубля пытается стабилизироваться против юаня на Московской бирже

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник пытается стабилизироваться против юаня на Московской бирже: китайская валюта остается около отметки 11,7 рубля, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.16 мск снижался на 1 копейку, до 11,71 рубля. Снижение составило 0,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,67-11,84 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 5,7 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 88,51 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,558 против 7,309 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,4%. На форексе доллар котируется по 85,63 рубля.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Рубль в ходе незначительных колебаний первой половины сессии понедельника пытается стабилизироваться против юаня на Мосбирже. Бегство от рисковых активов на мировом рынке, спровоцированное пошлинами США на импорт многих стран-партнеров, толкнуло рынок нефти вниз. Однако этот негатив для рубля отчасти компенсируется наращиванием продажи валюты со стороны ЦБ РФ в рамках работы с ФНБ.
Минфин РФ заявил о переходе с понедельника от покупки к продаже валюты в рамках операций с ФНБ. Ведомство направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу с 7 апреля по 12 мая 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день. Месяцем ранее Минфин покупал валюту и золото на 2,9 миллиарда рублей в день. При этом ЦБ РФ в первом полугодии дополнительно к операциям Минфина продает валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. То есть продажа валюты вырастет в 1,8 раза: с 5,96 миллиарда рублей в день до 10,46 миллиарда.
"Предложение иностранной валюты по-прежнему избыточно на фоне слабого спроса, который может быть обусловлен относительно низким объемом импорта. Давление на него способны оказывать проблемы с восстановлением потребительской активности из-за высоких процентных ставок, делающих для граждан недоступными кредиты", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,06% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.15 мск падала на 2,4%, до 64 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 102,9 пункта.
ПРОГНОЗЫ
С понедельника ЦБ РФ увеличивает продажи валюты, что в моменте окажет рублю поддержку, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Впрочем, в более долгосрочной перспективе операции по бюджетному правилу нейтральны для рубля, и неделю курс может закончить выше отметки в 11,8 рубля за юань на Мосбирже", - добавляет он.
Текущие низкие цены на нефть способны сократить экспортную выручку и поступление инвалюты в страну в лучшем случае через месяц, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Поэтому рубль слабо реагирует на серьезное ухудшение конъюнктуры рынка сырья. Тем не менее курс юаня на этой неделе может пробить сопротивление 11,85 рубля, направившись в район 12 рублей", - оценивает он.
Нефть в рублях стоит 5500 рублей, в то время как в бюджете России на 2025 год заложен ценник в 6730 рублей, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "От такого резкого снижения цены на энергоносители может пострадать наполняемость казны, и тогда придется решать этот вопрос иными механизмами", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.
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