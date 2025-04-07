https://1prime.ru/20250407/ruonia-856443667.html
Ставка RUONIA 4 апреля не изменилась
Ставка RUONIA 4 апреля не изменилась - 07.04.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 4 апреля не изменилась
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 4 апреля, осталась на уровне | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T14:36+0300
2025-04-07T14:36+0300
2025-04-07T14:36+0300
экономика
банк россии
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 4 апреля, осталась на уровне четверга в 21,55%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 289,37 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250407/monety-856436700.html
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банк россии, финансы, банки, ruonia
Экономика, Банк России, Финансы, Банки, RUONIA
Ставка RUONIA 4 апреля не изменилась
Ставка RUONIA в пятницу не изменилась, оставшись на уровне 21,55%
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 4 апреля, осталась на уровне четверга в 21,55%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 289,37 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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