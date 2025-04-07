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Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих акций "Русала" - 07.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250407/rusal-856437292.html
Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих акций "Русала"
Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих акций "Русала" - 07.04.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих акций "Русала"
Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих обыкновенных акций металлургической компании "Русал",... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T10:33+0300
2025-04-07T10:33+0300
экономика
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих обыкновенных акций металлургической компании "Русал", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.04.2025, 10-06 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 29.205) и диапазона оценки рыночных рисков (до 26.217 руб., эквивалентно ставке 25.5 %) ценной бумаги RUAL (РУСАЛ ао)", - говорится в сообщении биржи. Акции "Русала" на 10.23 мск падают в цене на 5,6%, до 32,27 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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рынки, акции, мосбиржа, русал
Экономика, Рынки, Акции, Мосбиржа, Русал
10:33 07.04.2025
 
Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих акций "Русала"

Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих обыкновенных акций "Русала"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусал.
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих обыкновенных акций металлургической компании "Русал", следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.04.2025, 10-06 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 29.205) и диапазона оценки рыночных рисков (до 26.217 руб., эквивалентно ставке 25.5 %) ценной бумаги RUAL (РУСАЛ ао)", - говорится в сообщении биржи.
Акции "Русала" на 10.23 мск падают в цене на 5,6%, до 32,27 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Здание центрального офиса компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
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ЭкономикаРынкиАкцииМосбиржаРусал
 
 
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