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ЕС пока не обсуждал с Трампом смягчение антироссийских санкций

ЕС пока не обсуждал с Трампом смягчение антироссийских санкций - 07.04.2025, ПРАЙМ

ЕС пока не обсуждал с Трампом смягчение антироссийских санкций

Евросоюз пока не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос о смягчении санкций против России, заявил специальный посланник Европейского союза по... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T15:57+0300

2025-04-07T15:57+0300

2025-04-07T15:57+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Евросоюз пока не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос о смягчении санкций против России, заявил специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан. На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе контактов в Вашингтоне не просил об облегчении западных санкций, но, если Штаты хотят деловых связей с Россией, это было бы закономерно. "Мы пока не вели с американцами обсуждений по вопросу санкций", - заявил О'Салливан в интервью агентству Блумберг. Как пишет агентство, дипломат добавил, что Вашингтон пока не связывался с ЕС для обсуждения ослабления санкций против РФ. Он также отметил, что санкции необходимы для ЕС в качестве рычага давления, но его нужно использовать "продуманно и медленно". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мировая экономика, россия, запад, рф, москва, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, ес, санкции против рф