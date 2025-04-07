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ЕС пока не обсуждал с Трампом смягчение антироссийских санкций
ЕС пока не обсуждал с Трампом смягчение антироссийских санкций - 07.04.2025, ПРАЙМ
ЕС пока не обсуждал с Трампом смягчение антироссийских санкций
Евросоюз пока не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос о смягчении санкций против России, заявил специальный посланник Европейского союза по... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T15:57+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Евросоюз пока не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос о смягчении санкций против России, заявил специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан. На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе контактов в Вашингтоне не просил об облегчении западных санкций, но, если Штаты хотят деловых связей с Россией, это было бы закономерно. "Мы пока не вели с американцами обсуждений по вопросу санкций", - заявил О'Салливан в интервью агентству Блумберг. Как пишет агентство, дипломат добавил, что Вашингтон пока не связывался с ЕС для обсуждения ослабления санкций против РФ. Он также отметил, что санкции необходимы для ЕС в качестве рычага давления, но его нужно использовать "продуманно и медленно". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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мировая экономика, россия, запад, рф, москва, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, ес, санкции против рф
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, РФ, МОСКВА, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, ЕС, санкции против РФ
ЕС пока не обсуждал с Трампом смягчение антироссийских санкций
Спецпосланник ЕС О'Салливан: ЕС пока не обсуждал с Трампом смягчение санкций против России
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Евросоюз пока не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос о смягчении санкций против России, заявил специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе контактов в Вашингтоне не просил об облегчении западных санкций, но, если Штаты хотят деловых связей с Россией, это было бы закономерно.
"Мы пока не вели с американцами обсуждений по вопросу санкций", - заявил О'Салливан в интервью агентству Блумберг.
Как пишет агентство, дипломат добавил, что Вашингтон пока не связывался с ЕС для обсуждения ослабления санкций против РФ. Он также отметил, что санкции необходимы для ЕС в качестве рычага давления, но его нужно использовать "продуманно и медленно".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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