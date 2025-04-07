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Трамп объяснил, чем возможная новая сделка с Ираном будет отличаться о СВПД

Трамп объяснил, чем возможная новая сделка с Ираном будет отличаться о СВПД - 07.04.2025, ПРАЙМ

Трамп объяснил, чем возможная новая сделка с Ираном будет отличаться о СВПД

Новая возможная сделка США и Ирана будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет "гораздо более сильной", заявил американский... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T23:03+0300

2025-04-07T23:03+0300

2025-04-07T23:03+0300

политика

дональд трамп

сделка

сша

иран

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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Новая возможная сделка США и Ирана будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет "гораздо более сильной", заявил американский президент Дональд Трамп. "Я считаю, что это будет что-то другое и, возможно, гораздо более сильное", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на вопрос о том, как будущая сделка с Тегераном будет отличаться от СВПД. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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дональд трамп, сделка, сша, иран