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Президент Сербии обсудил с послом РФ ситуацию на Балканах и сотрудничество - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Президент Сербии обсудил с послом РФ ситуацию на Балканах и сотрудничество
Президент Сербии обсудил с послом РФ ситуацию на Балканах и сотрудничество - 07.04.2025, ПРАЙМ
Президент Сербии обсудил с послом РФ ситуацию на Балканах и сотрудничество
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече в понедельник обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ситуацию в сфере безопасности на... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T13:55+0300
2025-04-07T13:55+0300
политика
россия
сербия
белград
александр вучич
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БЕЛГРАД, 7 апр – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече в понедельник обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ситуацию в сфере безопасности на западных Балканах и двустороннее сотрудничество официального Белграда и Москвы. Сербский президент принял главу российского диппредставительства в своей администрации в Белграде. "Открытая и содержательная встреча с послом Боцан-Харченко, на которой мы рассмотрели актуальное политическое положение и ситуацию в сфере безопасности в регионе, наше двустороннее сотрудничество, как и широкий контекст международных отношений с особым акцентом на стабильность западных Балкан. Я отметил, что для Сербии ключевое значение имеет сохранение мира и стабильности и снова отметил приверженность нашей страны диалогу и поддержанию конструктивных отношений со всеми партнерами", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram*. Президент Сербии в ночь на вторник заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в окружении и не питает лишних надежд. Вучич напомнил, что ожидает, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая" и что для разговора с Трампом у него бесчисленное число тем, прежде всего, торговые пошлины в размере 37% для Сербии. Вучич также рассказал, что в предстоящие 2-3 дня встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, "чтобы еще немного позлить тех, кто ненавидит Сербию".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, сербия, белград, александр вучич
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, Александр Вучич
13:55 07.04.2025
 
Президент Сербии обсудил с послом РФ ситуацию на Балканах и сотрудничество

Вучич: совместно с российским послом были изучены ситуация на Балканах и сотрудничество

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© POOL
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БЕЛГРАД, 7 апр – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече в понедельник обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ситуацию в сфере безопасности на западных Балканах и двустороннее сотрудничество официального Белграда и Москвы.
Сербский президент принял главу российского диппредставительства в своей администрации в Белграде.
"Открытая и содержательная встреча с послом Боцан-Харченко, на которой мы рассмотрели актуальное политическое положение и ситуацию в сфере безопасности в регионе, наше двустороннее сотрудничество, как и широкий контекст международных отношений с особым акцентом на стабильность западных Балкан. Я отметил, что для Сербии ключевое значение имеет сохранение мира и стабильности и снова отметил приверженность нашей страны диалогу и поддержанию конструктивных отношений со всеми партнерами", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram*.
Президент Сербии в ночь на вторник заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в окружении и не питает лишних надежд.
Вучич напомнил, что ожидает, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая" и что для разговора с Трампом у него бесчисленное число тем, прежде всего, торговые пошлины в размере 37% для Сербии.
Вучич также рассказал, что в предстоящие 2-3 дня встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, "чтобы еще немного позлить тех, кто ненавидит Сербию".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ПолитикаРОССИЯСЕРБИЯБЕЛГРАДАлександр Вучич
 
 
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