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Водителей предупредили о штрафах, которые можно получить прямо во дворе

Водителей предупредили о штрафах, которые можно получить прямо во дворе - 07.04.2025, ПРАЙМ

Водителей предупредили о штрафах, которые можно получить прямо во дворе

Если ваша машина припаркована во дворе дома, это вовсе не гарантия отсутствия штрафов. Все дело в том, правильно ли она припаркована и что вы с ней делаете,... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T03:03+0300

2025-04-07T03:03+0300

2025-04-07T03:03+0300

парковка

парковка возле дома

бизнес

общество

дмитрий безделин

штраф

штрафы гибдд

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Если ваша машина припаркована во дворе дома, это вовсе не гарантия отсутствия штрафов. Все дело в том, правильно ли она припаркована и что вы с ней делаете, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.В частности, запрещено парковаться на газонах, даже если на вид они таковыми не являются Наказание за это устанавливается региональным законом, к примеру в Москве за расположение транспортного средства на местах озеленения штрафуют на 5 тысяч рублей.“Более того, речь не всегда идет о газоне. В судебной практике встречаются прецеденты, когда водителя признавали виновным просто за то, что он остановил транспортное средство рядом с деревом не на твердом покрытии”, - добавил Безделин.Запрещено парковаться на пешеходных переходах (и в 5 метрах перед ними), а также на тротуарах. За это штрафуют на 1 тысячу рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - на 3 тысячи.Запрещается стоянка авто с работающим двигателем - если водитель прогревает его более 5 минут, штраф составит 1,5 тысячи рублей, а в обеих столицах - 3 тысячи рублей. Объезд пробки через жилую зону трактуется, как сквозное движение, а это запрещено. Водителя могут оштрафовать на ту же сумму.За мытье машин во дворе возможно наложение штрафа, если на это установлен запрет в регионе. Размер штрафа устанавливается согласно местному законодательствуНарушение тишины и покоя граждан в ночное время тоже незаконно. Например, если ваша сигнализация регулярно срабатывает и вы ее не отключаете, вам грозит административная ответственность. Например, в Тамбовской области штраф составляет от 500 до 3 тысяч рублей.И, наконец, за неправильную парковку даже в разрешенном месте тоже могут оштрафовать. В ПДД установлено, что ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. “Редко, но случаются в практике прецеденты, когда водители оставляют транспортные средства во второй ряд или не параллельно, а под углом. В случае создания помех водителя могут привлечь по ст. 12.19 КоАП РФ - штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20240614/parkovka--849166525.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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