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Президент Индонезии предложил "свой" способ борьбы с вредителями

Президент Индонезии предложил "свой" способ борьбы с вредителями - 07.04.2025, ПРАЙМ

Президент Индонезии предложил "свой" способ борьбы с вредителями

Президент Индонезии Прабово Субианто пообещал предоставить фермерам 1000 сов для борьбы с крысиными нашествиями в сельскохозяйственных районах страны, сообщает... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T20:19+0300

2025-04-07T20:19+0300

2025-04-07T20:19+0300

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ДЖАКАРТА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто пообещал предоставить фермерам 1000 сов для борьбы с крысиными нашествиями в сельскохозяйственных районах страны, сообщает индонезийский портал Jakarta Post. "Одной из серьезных проблем в сельском хозяйстве являются крысы. Нам нужно найти решения по борьбе с вредителями, которые мы можем разработать сами", - отметил президент. Он подчеркнул, что совы как естественные хищники представляют собой "эффективный и экологически чистый подход к борьбе с вредителями". "Правительство распределит 1000 сов, чтобы помочь фермерам в решении этой проблемы", - приводит издание слова президента. Прабово Субианто также выразил надежду, что совы "размножатся и принесут долгосрочную пользу".

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