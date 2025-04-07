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Украина находится на пороге стагфляции, констатировали украинские СМИ - 07.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Украина находится на пороге стагфляции, констатировали украинские СМИ
Украина находится на пороге стагфляции, констатировали украинские СМИ - 07.04.2025, ПРАЙМ
Украина находится на пороге стагфляции, констатировали украинские СМИ
Ускорение инфляции и замедление темпов роста ВВП на Украине свидетельствуют о том, что страна находится в шаге от стагфляции, сообщает украинское издание... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T20:05+0300
2025-04-07T20:05+0300
экономика
украина
стагфляция
оценка
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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Ускорение инфляции и замедление темпов роста ВВП на Украине свидетельствуют о том, что страна находится в шаге от стагфляции, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Страна находится в шаге от стагфляции - самого опасного состояния экономики, которое соединяет в себя экономический спад и высокую инфляцию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, эксперты называют несколько ключевых причин проседания украинской экономики - это ухудшение ситуации на фронте, потеря значительных территорий, что привело к остановке добычи угля, низкий урожай зерновых из-за засухи, спад в строительстве из-за падения спроса на жилье, крайне тяжелое положение на рынке труда из-за активизации мобилизации, когда значительная часть мужчин просто прячется по домам и не ходит на работу, либо старается покинуть страну. Это во многом обусловлено провалом кампании по бронированию от мобилизации, которое осуществляется очень выборочно, нередко сопровождается вымогательством чиновников, пишет "Страна.ua". "Что будет дальше происходить с украинской экономикой, зависит в первую очередь от двух главных факторов. Первый - сколько еще продлится война, и в чью пользу будут на фронте развиваться события. Второй - состояние дел в мировой экономике, которая сейчас входит в эпоху "великих потрясений" после введения (президентом США Дональдом - ред.) Трампом пошлин. Безусловно, это скажется и на Украине", - добавляет издание. По итогам 2024 года ВВП Украины, как отмечает издание, вырос на 2,9% вместо ожидаемых 3,4%, за первые месяцы 2025-го темпы роста составили всего 1,1%. Уровень инфляции к апрелю текущего года достиг 13,4%, ожидается ее дальнейший рост. "В 2024 году ВВП приблизился к своему потенциальному уровню. На прогнозном горизонте разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю", - приводит издание данные НБУ. По мнению экономического советника Киевского форума безопасности Вячеслава Бутко, которое приводит издание, таким образом регулятор "завуалировано признал" отсутствие перспектив роста экономики Украины. За 2022–2024 годы ВВП сократился на 22% по сравнению с 2021 годом, подсчитал эксперт. Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на данные государственной службы статистики страны сообщала в январе, что инфляция на Украине за 2024 год была зафиксирована на уровне 12%, что более чем в два раза превышает показатели 2023 года.
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украина, стагфляция, оценка
Экономика, УКРАИНА, стагфляция, оценка
20:05 07.04.2025
 
Украина находится на пороге стагфляции, констатировали украинские СМИ

"Страна.ua": Украина находится в шаге от стагфляции

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Ускорение инфляции и замедление темпов роста ВВП на Украине свидетельствуют о том, что страна находится в шаге от стагфляции, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Страна находится в шаге от стагфляции - самого опасного состояния экономики, которое соединяет в себя экономический спад и высокую инфляцию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, эксперты называют несколько ключевых причин проседания украинской экономики - это ухудшение ситуации на фронте, потеря значительных территорий, что привело к остановке добычи угля, низкий урожай зерновых из-за засухи, спад в строительстве из-за падения спроса на жилье, крайне тяжелое положение на рынке труда из-за активизации мобилизации, когда значительная часть мужчин просто прячется по домам и не ходит на работу, либо старается покинуть страну. Это во многом обусловлено провалом кампании по бронированию от мобилизации, которое осуществляется очень выборочно, нередко сопровождается вымогательством чиновников, пишет "Страна.ua".
"Что будет дальше происходить с украинской экономикой, зависит в первую очередь от двух главных факторов. Первый - сколько еще продлится война, и в чью пользу будут на фронте развиваться события. Второй - состояние дел в мировой экономике, которая сейчас входит в эпоху "великих потрясений" после введения (президентом США Дональдом - ред.) Трампом пошлин. Безусловно, это скажется и на Украине", - добавляет издание.
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По итогам 2024 года ВВП Украины, как отмечает издание, вырос на 2,9% вместо ожидаемых 3,4%, за первые месяцы 2025-го темпы роста составили всего 1,1%. Уровень инфляции к апрелю текущего года достиг 13,4%, ожидается ее дальнейший рост.
"В 2024 году ВВП приблизился к своему потенциальному уровню. На прогнозном горизонте разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю", - приводит издание данные НБУ.
По мнению экономического советника Киевского форума безопасности Вячеслава Бутко, которое приводит издание, таким образом регулятор "завуалировано признал" отсутствие перспектив роста экономики Украины. За 2022–2024 годы ВВП сократился на 22% по сравнению с 2021 годом, подсчитал эксперт.
Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на данные государственной службы статистики страны сообщала в январе, что инфляция на Украине за 2024 год была зафиксирована на уровне 12%, что более чем в два раза превышает показатели 2023 года.
 
ЭкономикаУКРАИНАстагфляцияоценка
 
 
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