https://1prime.ru/20250407/starlink-856445328.html

"Жить под угрозой". Западные СМИ раскрыли, как США могут уничтожить ВСУ

"Жить под угрозой". Западные СМИ раскрыли, как США могут уничтожить ВСУ - 07.04.2025, ПРАЙМ

"Жить под угрозой". Западные СМИ раскрыли, как США могут уничтожить ВСУ

Украина живет под Дамокловым мечом. Глобальная система спутникового интернета Starlink играет ключевую роль для обеспечении связи для Вооруженных сил Украины... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T15:32+0300

2025-04-07T15:32+0300

2025-04-07T15:33+0300

политика

украина

всу

илон маск

starlink

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Украина живет под Дамокловым мечом. Глобальная система спутникового интернета Starlink играет ключевую роль для обеспечении связи для Вооруженных сил Украины. Если владелец этой системы, глава DOGE США Илон Маск решит отключить ее украинским войскам, то ни одна другая система в мире заменить ее не сможет. Об этом рассказывается в публикации издания Politico.Как утверждает издание, "Украине придется жить под угрозой, что Маск может отключить Starlink, поскольку в краткосрочной перспективе этой системе нет альтернатив, способных с ней сравниться".При этом эксперт по космической отрасли Кристофер Бо в беседе с Politico отметил, что система Starlink, имея уникальные возможности, "сломала все барьеры", намного опередив всех конкурентов.Как ранее писали многие западные средства массовой информации, в ходе переговоров по ресурсной сделке с Украиной представители Соединенных Штатов якобы отмечали возможность отключения ВСУ от Starlink. Правда, впоследствии Маск опроверг эту информацию.

https://1prime.ru/20250328/mery-856184776.html

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украина, всу, илон маск, starlink