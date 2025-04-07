https://1prime.ru/20250407/starlink-856445328.html
"Жить под угрозой". Западные СМИ раскрыли, как США могут уничтожить ВСУ
"Жить под угрозой". Западные СМИ раскрыли, как США могут уничтожить ВСУ - 07.04.2025, ПРАЙМ
"Жить под угрозой". Западные СМИ раскрыли, как США могут уничтожить ВСУ
Украина живет под Дамокловым мечом. Глобальная система спутникового интернета Starlink играет ключевую роль для обеспечении связи для Вооруженных сил Украины... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T15:32+0300
2025-04-07T15:32+0300
2025-04-07T15:33+0300
политика
украина
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Украина живет под Дамокловым мечом. Глобальная система спутникового интернета Starlink играет ключевую роль для обеспечении связи для Вооруженных сил Украины. Если владелец этой системы, глава DOGE США Илон Маск решит отключить ее украинским войскам, то ни одна другая система в мире заменить ее не сможет. Об этом рассказывается в публикации издания Politico.Как утверждает издание, "Украине придется жить под угрозой, что Маск может отключить Starlink, поскольку в краткосрочной перспективе этой системе нет альтернатив, способных с ней сравниться".При этом эксперт по космической отрасли Кристофер Бо в беседе с Politico отметил, что система Starlink, имея уникальные возможности, "сломала все барьеры", намного опередив всех конкурентов.Как ранее писали многие западные средства массовой информации, в ходе переговоров по ресурсной сделке с Украиной представители Соединенных Штатов якобы отмечали возможность отключения ВСУ от Starlink. Правда, впоследствии Маск опроверг эту информацию.
https://1prime.ru/20250328/mery-856184776.html
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украина, всу, илон маск, starlink
Политика, УКРАИНА, ВСУ, Илон Маск, Starlink
"Жить под угрозой". Западные СМИ раскрыли, как США могут уничтожить ВСУ
Politico: ВСУ придется жить с угрозой того, что Илон Маск отключит Starlink
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Украина живет под Дамокловым мечом. Глобальная система спутникового интернета Starlink играет ключевую роль для обеспечении связи для Вооруженных сил Украины. Если владелец этой системы, глава DOGE США Илон Маск решит отключить ее украинским войскам, то ни одна другая система в мире заменить ее не сможет. Об этом рассказывается в публикации издания Politico.
Как утверждает издание, "Украине придется жить под угрозой, что Маск может отключить Starlink, поскольку в краткосрочной перспективе этой системе нет альтернатив, способных с ней сравниться".
При этом эксперт по космической отрасли Кристофер Бо в беседе с Politico отметил, что система Starlink, имея уникальные возможности, "сломала все барьеры", намного опередив всех конкурентов.
ЕС может принять меры против контрактов со SpaceX по Starlink
Как ранее писали многие западные средства массовой информации, в ходе переговоров по ресурсной сделке с Украиной представители Соединенных Штатов якобы отмечали возможность отключения ВСУ от Starlink. Правда, впоследствии Маск опроверг эту информацию.