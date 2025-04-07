https://1prime.ru/20250407/steam-856449159.html

Борьба с с хостерами-нарушителями не повлияет на работу Steam, заявили в ГД

Борьба с с хостерами-нарушителями не повлияет на работу Steam, заявили в ГД - 07.04.2025, ПРАЙМ

Борьба с с хостерами-нарушителями не повлияет на работу Steam, заявили в ГД

Борьба Роскомнадзора с хостерами-нарушителями не приведет к недоступности Steam и других международных сервисов, соблюдающих законы РФ, считает первый замглавы... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T17:50+0300

2025-04-07T17:50+0300

2025-04-07T17:50+0300

россия

steam

роскомнадзор

антон горелкин

технологии

компьютерные игры

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Борьба Роскомнадзора с хостерами-нарушителями не приведет к недоступности Steam и других международных сервисов, соблюдающих законы РФ, считает первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга с учетом рисков для ресурсов РФ. "Борьба РКН с хостерами-нарушителями не приведет к недоступности Steam и других важных международных интернет-сервисов, которые соблюдают российское законодательство", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат уверен, что уважение к российскому законодательству, которое демонстрирует игровая платформа Steam, обязательно будет учтено регулятором. "А страдать будут те иностранные компании, которые, напротив, старательно закрывают глаза на использование своих мощностей мошенниками, пиратами и распространителями запрещенного контента", - объяснил парламентарий.

https://1prime.ru/20250326/roskomnadzor-856139574.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, steam, роскомнадзор, антон горелкин, технологии, компьютерные игры