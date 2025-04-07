https://1prime.ru/20250407/steam-856449159.html
Борьба с с хостерами-нарушителями не повлияет на работу Steam, заявили в ГД
Борьба с с хостерами-нарушителями не повлияет на работу Steam, заявили в ГД - 07.04.2025, ПРАЙМ
Борьба с с хостерами-нарушителями не повлияет на работу Steam, заявили в ГД
Борьба Роскомнадзора с хостерами-нарушителями не приведет к недоступности Steam и других международных сервисов, соблюдающих законы РФ, считает первый замглавы... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T17:50+0300
2025-04-07T17:50+0300
2025-04-07T17:50+0300
россия
steam
роскомнадзор
антон горелкин
технологии
компьютерные игры
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Борьба Роскомнадзора с хостерами-нарушителями не приведет к недоступности Steam и других международных сервисов, соблюдающих законы РФ, считает первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга с учетом рисков для ресурсов РФ. "Борьба РКН с хостерами-нарушителями не приведет к недоступности Steam и других важных международных интернет-сервисов, которые соблюдают российское законодательство", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат уверен, что уважение к российскому законодательству, которое демонстрирует игровая платформа Steam, обязательно будет учтено регулятором. "А страдать будут те иностранные компании, которые, напротив, старательно закрывают глаза на использование своих мощностей мошенниками, пиратами и распространителями запрещенного контента", - объяснил парламентарий.
https://1prime.ru/20250326/roskomnadzor-856139574.html
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россия, steam, роскомнадзор, антон горелкин, технологии, компьютерные игры
РОССИЯ, Steam, Роскомнадзор, Антон Горелкин, Технологии, компьютерные игры
Борьба с с хостерами-нарушителями не повлияет на работу Steam, заявили в ГД
Горелкин: россияне не потеряют доступ к Steam в ходе борьбы РКН с хостерами-нарушителями
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Борьба Роскомнадзора с хостерами-нарушителями не приведет к недоступности Steam и других международных сервисов, соблюдающих законы РФ, считает первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.
Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга с учетом рисков для ресурсов РФ.
"Борьба РКН с хостерами-нарушителями не приведет к недоступности Steam и других важных международных интернет-сервисов, которые соблюдают российское законодательство", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат уверен, что уважение к российскому законодательству, которое демонстрирует игровая платформа Steam, обязательно будет учтено регулятором.
"А страдать будут те иностранные компании, которые, напротив, старательно закрывают глаза на использование своих мощностей мошенниками, пиратами и распространителями запрещенного контента", - объяснил парламентарий.
РКН продолжит проверять сервисы на использование зарубежных серверов