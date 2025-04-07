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Суд в мае рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче "Домодедово" государству

Суд в мае рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче "Домодедово" государству - 07.04.2025, ПРАЙМ

Суд в мае рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче "Домодедово" государству

Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая основные слушания по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T08:01+0300

2025-04-07T08:01+0300

2025-04-07T08:03+0300

арбитражный суд

бизнес

аэропорт домодедово

росавиация

россия

иск

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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая основные слушания по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", говорится в картотеке арбитражных дел."О назначении дела к судебному разбирательству", - приводится в карточке дела результат предварительного заседания, прошедшего 4 апреля в закрытом режиме.Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта.На первом предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду".Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.

https://1prime.ru/20250404/sud-856401140.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

арбитражный суд, бизнес, аэропорт домодедово, росавиация, россия, иск