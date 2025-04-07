https://1prime.ru/20250407/sud-856439258.html

Суд арестовал активы троих экс-топов "Открытие Холдинга" и одного юрлица

Суд арестовал активы троих экс-топов "Открытие Холдинга" и одного юрлица - 07.04.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал активы троих экс-топов "Открытие Холдинга" и одного юрлица

Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", бывшего основного владельца банка "Открытие", Марии Булатовой арестовал активы | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T11:15+0300

2025-04-07T11:15+0300

2025-04-07T11:15+0300

арбитражный суд

арест активов

россия

банки

открытие холдинг

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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", бывшего основного владельца банка "Открытие", Марии Булатовой арестовал активы троих бывших контролирующих лиц компании и ООО "АБЕ Консалтинг" в пределах более 915,7 миллиарда рублей, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арестованы денежные средства за исключением прожиточного минимума и иное имущество Михаила Назарычева, бывшего замгендиректора "Открытие Холдинга", Дмитрия Ромаева, бывшего президента банка "Открытие", и Оксаны Айсиной, гендиректора ООО "АБЕ Консалтинг", оказывавшего "Открытие Холдингу" бухгалтерские услуги.

https://1prime.ru/20250407/sud-856433385.html

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арбитражный суд, арест активов, россия, банки, открытие холдинг