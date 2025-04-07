https://1prime.ru/20250407/sud-856439258.html
Суд арестовал активы троих экс-топов "Открытие Холдинга" и одного юрлица
Суд арестовал активы троих экс-топов "Открытие Холдинга" и одного юрлица - 07.04.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал активы троих экс-топов "Открытие Холдинга" и одного юрлица
Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", бывшего основного владельца банка "Открытие", Марии Булатовой арестовал активы | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T11:15+0300
2025-04-07T11:15+0300
2025-04-07T11:15+0300
арбитражный суд
арест активов
россия
банки
открытие холдинг
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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", бывшего основного владельца банка "Открытие", Марии Булатовой арестовал активы троих бывших контролирующих лиц компании и ООО "АБЕ Консалтинг" в пределах более 915,7 миллиарда рублей, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арестованы денежные средства за исключением прожиточного минимума и иное имущество Михаила Назарычева, бывшего замгендиректора "Открытие Холдинга", Дмитрия Ромаева, бывшего президента банка "Открытие", и Оксаны Айсиной, гендиректора ООО "АБЕ Консалтинг", оказывавшего "Открытие Холдингу" бухгалтерские услуги.
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арбитражный суд, арест активов, россия, банки, открытие холдинг
арбитражный суд, арест активов, РОССИЯ, Банки, Открытие Холдинг
Суд арестовал активы троих экс-топов "Открытие Холдинга" и одного юрлица
Суд арестовал активы троих экс-топов "Открытие Холдинга" и одного юрлица на 915,7 млрд руб
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", бывшего основного владельца банка "Открытие", Марии Булатовой арестовал активы троих бывших контролирующих лиц компании и ООО "АБЕ Консалтинг" в пределах более 915,7 миллиарда рублей, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Арестованы денежные средства за исключением прожиточного минимума и иное имущество Михаила Назарычева, бывшего замгендиректора "Открытие Холдинга", Дмитрия Ромаева, бывшего президента банка "Открытие", и Оксаны Айсиной, гендиректора ООО "АБЕ Консалтинг", оказывавшего "Открытие Холдингу" бухгалтерские услуги.
Суд в мае рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче "Домодедово" государству