Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сын Януковича перестал быть учредителем питерской компании - 07.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250407/syn-856433005.html
Сын Януковича перестал быть учредителем питерской компании
Сын Януковича перестал быть учредителем питерской компании - 07.04.2025, ПРАЙМ
Сын Януковича перестал быть учредителем питерской компании
Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перестал быть учредителем питерской компании "Арсенал Инвест", теперь весь его бизнес находится в... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T07:42+0300
2025-04-07T07:42+0300
бизнес
санкт-петербург
рф
украина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856433005.jpg?1744000948
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перестал быть учредителем питерской компании "Арсенал Инвест", теперь весь его бизнес находится в Донецке, следует из регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, фирма "Арсенал Инвест" была учреждена Януковичем в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. Как ранее сообщало агентство со ссылкой на документы, в прошлом году налоговая внесла изменения, указав, что учредитель Янукович-младший является гражданином РФ, а до этого все годы он значился гражданином Украины. Кроме того, по информации сервиса "БИР-Аналитик", Александру Януковичу принадлежат еще две компании - основная ООО "МАКО Ходинг" и дочерняя ООО "Кепитал Билдинг Корпорейшен", деятельность которых связана с "арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом", "строительством жилых и нежилых зданий", "торговлей розничной прочей в неспециализированных магазинах". Обе фирмы зарегистрированы в Донецке. "МАКО Холдинг" Янукович-младший зарегистрировал в июне 2006 года. Согласно информации "БИР-Аналитик" сейчас компания находится в санкционном списке США. ООО "Кепитал Билдинг Корпорейшен" появилась годом ранее, в декабре 2005.
санкт-петербург
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, рф, украина
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, УКРАИНА
07:42 07.04.2025
 
Сын Януковича перестал быть учредителем питерской компании

Сын Януковича Александр перестал быть учредителем питерской компании "Арсенал Инвест"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перестал быть учредителем питерской компании "Арсенал Инвест", теперь весь его бизнес находится в Донецке, следует из регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, фирма "Арсенал Инвест" была учреждена Януковичем в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. Как ранее сообщало агентство со ссылкой на документы, в прошлом году налоговая внесла изменения, указав, что учредитель Янукович-младший является гражданином РФ, а до этого все годы он значился гражданином Украины.
Кроме того, по информации сервиса "БИР-Аналитик", Александру Януковичу принадлежат еще две компании - основная ООО "МАКО Ходинг" и дочерняя ООО "Кепитал Билдинг Корпорейшен", деятельность которых связана с "арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом", "строительством жилых и нежилых зданий", "торговлей розничной прочей в неспециализированных магазинах". Обе фирмы зарегистрированы в Донецке.
"МАКО Холдинг" Янукович-младший зарегистрировал в июне 2006 года. Согласно информации "БИР-Аналитик" сейчас компания находится в санкционном списке США. ООО "Кепитал Билдинг Корпорейшен" появилась годом ранее, в декабре 2005.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала