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Сын Януковича перестал быть учредителем питерской компании

Сын Януковича перестал быть учредителем питерской компании - 07.04.2025, ПРАЙМ

Сын Януковича перестал быть учредителем питерской компании

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перестал быть учредителем питерской компании "Арсенал Инвест", теперь весь его бизнес находится в... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T07:42+0300

2025-04-07T07:42+0300

2025-04-07T07:42+0300

бизнес

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перестал быть учредителем питерской компании "Арсенал Инвест", теперь весь его бизнес находится в Донецке, следует из регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, фирма "Арсенал Инвест" была учреждена Януковичем в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. Как ранее сообщало агентство со ссылкой на документы, в прошлом году налоговая внесла изменения, указав, что учредитель Янукович-младший является гражданином РФ, а до этого все годы он значился гражданином Украины. Кроме того, по информации сервиса "БИР-Аналитик", Александру Януковичу принадлежат еще две компании - основная ООО "МАКО Ходинг" и дочерняя ООО "Кепитал Билдинг Корпорейшен", деятельность которых связана с "арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом", "строительством жилых и нежилых зданий", "торговлей розничной прочей в неспециализированных магазинах". Обе фирмы зарегистрированы в Донецке. "МАКО Холдинг" Янукович-младший зарегистрировал в июне 2006 года. Согласно информации "БИР-Аналитик" сейчас компания находится в санкционном списке США. ООО "Кепитал Билдинг Корпорейшен" появилась годом ранее, в декабре 2005.

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бизнес, санкт-петербург, рф, украина