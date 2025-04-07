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Правительство не поддержало установку видеорегистраторов в салонах такси
Правительство не поддержало установку видеорегистраторов в салонах такси - 07.04.2025, ПРАЙМ
Правительство не поддержало установку видеорегистраторов в салонах такси
Правительство РФ не поддержало законопроект об установке видеорегистраторов внутри салонов такси, отметив, что данная концепция "заслуживает внимания", следует... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T14:30+0300
2025-04-07T14:30+0300
2025-04-07T14:30+0300
госдума
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такси
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ не поддержало законопроект об установке видеорегистраторов внутри салонов такси, отметив, что данная концепция "заслуживает внимания", следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать перевозчиков оборудовать салоны легковых такси системами видеонаблюдения и разместить информацию о проведении съемки в салоне. По мнению инициаторов проекта, система видеонаблюдения является действующей профилактикой правонарушений и преступлений, кроме того, такие системы помогают обеспечить безопасность пассажиров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, например, во время аварий или конфликтов. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - сказано в документе. По мнению кабмина РФ, концепция законопроекта "заслуживает внимания". Отмечается, что предлагаемый законопроектом механизм правового регулирования не предусматривает введение требований к устройствам видеофиксации и порядку ее осуществления, организации хранения, использования информации, полученной посредством применения средств видеофиксации, и порядку предоставления доступа к ней, что может повлечь правовую неопределенность и проблемы в правоприменительной практике. "В связи с отсутствием отлагательного срока вступления в силу предлагаемых положений у перевозчиков легковым такси не будет возможности обеспечить своевременное выполнение предъявляемого им нового требования", - подчеркивается в документе.
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госдума, россия, правительство, такси
Госдума, РОССИЯ, правительство, такси
Правительство не поддержало установку видеорегистраторов в салонах такси
Правительство не поддержало проект об установке видеорегистраторов в салонах такси
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ не поддержало законопроект об установке видеорегистраторов внутри салонов такси, отметив, что данная концепция "заслуживает внимания", следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать перевозчиков оборудовать салоны легковых такси системами видеонаблюдения и разместить информацию о проведении съемки в салоне. По мнению инициаторов проекта, система видеонаблюдения является действующей профилактикой правонарушений и преступлений, кроме того, такие системы помогают обеспечить безопасность пассажиров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, например, во время аварий или конфликтов.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - сказано в документе.
По мнению кабмина РФ, концепция законопроекта "заслуживает внимания".
Отмечается, что предлагаемый законопроектом механизм правового регулирования не предусматривает введение требований к устройствам видеофиксации и порядку ее осуществления, организации хранения, использования информации, полученной посредством применения средств видеофиксации, и порядку предоставления доступа к ней, что может повлечь правовую неопределенность и проблемы в правоприменительной практике.
"В связи с отсутствием отлагательного срока вступления в силу предлагаемых положений у перевозчиков легковым такси не будет возможности обеспечить своевременное выполнение предъявляемого им нового требования", - подчеркивается в документе.
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