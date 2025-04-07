https://1prime.ru/20250407/tariffs-856441584.html

В Кремле оценили влияние американских пошлин на мировую экономику

В Кремле оценили влияние американских пошлин на мировую экономику - 07.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили влияние американских пошлин на мировую экономику

Ситуация в мировой экономике неспокойная после решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T13:11+0300

2025-04-07T13:11+0300

2025-04-07T13:47+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Ситуация в мировой экономике неспокойная после решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира", — сказал он журналистам.Песков уточнил, что сейчас как среди экспертов, так и игроков на рынке преобладают негативные ожидания.В свою очередь, российские власти делают все, чтобы минимизировать последствия мирового экономического шторма для страны, подчеркнул пресс-секретарь президента.Трамп на минувшей неделе распорядился ввести "взаимные" пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила десять процентов. В то же время большинство стран столкнется с повышенными тарифами — как объяснило управление торгового представителя США, они рассчитаны на основе показателей торгового дефицита с конкретной страной таким образом, чтобы вместо дефицита был баланс.

https://1prime.ru/20250407/atr-856440831.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, дмитрий песков