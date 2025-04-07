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В Кремле оценили влияние американских пошлин на мировую экономику - 07.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Кремле оценили влияние американских пошлин на мировую экономику
В Кремле оценили влияние американских пошлин на мировую экономику - 07.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили влияние американских пошлин на мировую экономику
Ситуация в мировой экономике неспокойная после решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T13:11+0300
2025-04-07T13:47+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Ситуация в мировой экономике неспокойная после решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира", — сказал он журналистам.Песков уточнил, что сейчас как среди экспертов, так и игроков на рынке преобладают негативные ожидания.В свою очередь, российские власти делают все, чтобы минимизировать последствия мирового экономического шторма для страны, подчеркнул пресс-секретарь президента.Трамп на минувшей неделе распорядился ввести "взаимные" пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила десять процентов. В то же время большинство стран столкнется с повышенными тарифами — как объяснило управление торгового представителя США, они рассчитаны на основе показателей торгового дефицита с конкретной страной таким образом, чтобы вместо дефицита был баланс.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
13:11 07.04.2025 (обновлено: 13:47 07.04.2025)
 
В Кремле оценили влияние американских пошлин на мировую экономику

Песков назвал неспокойной ситуацию в мировой экономике после введения пошлин США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Ситуация в мировой экономике неспокойная после решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира", — сказал он журналистам.
Песков уточнил, что сейчас как среди экспертов, так и игроков на рынке преобладают негативные ожидания.
В свою очередь, российские власти делают все, чтобы минимизировать последствия мирового экономического шторма для страны, подчеркнул пресс-секретарь президента.
Трамп на минувшей неделе распорядился ввести "взаимные" пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила десять процентов. В то же время большинство стран столкнется с повышенными тарифами — как объяснило управление торгового представителя США, они рассчитаны на основе показателей торгового дефицита с конкретной страной таким образом, чтобы вместо дефицита был баланс.
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Фондовые индексы АТР в понедельник рухнули на фоне опасений за экономику
12:43
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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