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Торги на Гонконгской бирже открылись падением на 9%
Торги на Гонконгской бирже открылись падением на 9% - 07.04.2025, ПРАЙМ
Торги на Гонконгской бирже открылись падением на 9%
Торги на Гонконгской фондовой бирже в понедельник открылись значительным падением на 9% на фоне нового витка торговой войны Китая и США, свидетельствуют данные... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T05:29+0300
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2025-04-07T05:29+0300
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ПЕКИН, 7 апр – ПРАЙМ. Торги на Гонконгской фондовой бирже в понедельник открылись значительным падением на 9% на фоне нового витка торговой войны Китая и США, свидетельствуют данные торгов.
Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng после открытия торгов к 9.35 (4.35 мск) упал на 9,28% - до 20 730,05 пункта. По состоянию на 9.55 (4.55 мск) индекс продолжил падение – до 20 646,50 пункта или до 9,64%.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
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рынки, торги, сша, китай, кнр, дональд трамп, ван и, гонконгская фондовая биржа, hang seng, госсовет
Рынки, Торги, Экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Ван И, Гонконгская фондовая биржа, Hang Seng, Госсовет
Торги на Гонконгской бирже открылись падением на 9%
Торги на Гонконгской бирже открылись значительным падением на 9%
ПЕКИН, 7 апр – ПРАЙМ. Торги на Гонконгской фондовой бирже в понедельник открылись значительным падением на 9% на фоне нового витка торговой войны Китая и США, свидетельствуют данные торгов.
Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng после открытия торгов к 9.35 (4.35 мск) упал на 9,28% - до 20 730,05 пункта. По состоянию на 9.55 (4.55 мск) индекс продолжил падение – до 20 646,50 пункта или до 9,64%.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.