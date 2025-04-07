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Решетников назвал причины кризиса мировой торговли - 07.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Решетников назвал причины кризиса мировой торговли
Решетников назвал причины кризиса мировой торговли - 07.04.2025, ПРАЙМ
Решетников назвал причины кризиса мировой торговли
Международная торговая система находится в кризисе, попытки переписать правила ее регулирования противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО), и... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T16:00+0300
2025-04-07T16:00+0300
экономика
максим решетников
вто
абу-даби
мировая торговля
пошлины
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Международная торговая система находится в кризисе, попытки переписать правила ее регулирования противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО), и они уже привели к ухудшению ситуации на глобальных рынках энергетики и продовольствия, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Выступая на панельной дискуссии ежегодной инвестиционной конференции AIM Global 2025 в Абу-Даби, российский министр заявил, что на мировом экономическом ландшафте происходят фундаментальные изменениями, мир переходит к многополярности. "Многосторонняя торговая система находится в кризисе. Мы наблюдаем попытки создания новых правил торговли, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Эти шаги уже привели к ухудшению ситуации в мировом энергетическом и продовольственном секторах, что оказывает влияние на самых уязвимых потребителей во всем мире", - сказал Решетников. Кроме того, Решетников предупредил о возможных новых протекционистских мерах, которые могут возникнуть из-за повышения пошлин, а также под влиянием "зеленого протекционизма" и "гонки субсидий".Министр призвал к коллективной защите системы правил международной торговли под эгидой ВТО, а также указал на готовность России к выстраиванию торговых отношений с Ближним Востоком, Азией и Африкой.
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максим решетников, вто, абу-даби, мировая торговля, пошлины
Экономика, Максим Решетников, ВТО, Абу-Даби, мировая торговля, пошлины
16:00 07.04.2025
 
Решетников назвал причины кризиса мировой торговли

Решетников: мировая торговля в кризисе из-за попыток переписать правила ее регулирования

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкKAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества "Слаженное взаимодействие и осмысление будущего"
KAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества Слаженное взаимодействие и осмысление будущего
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Международная торговая система находится в кризисе, попытки переписать правила ее регулирования противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО), и они уже привели к ухудшению ситуации на глобальных рынках энергетики и продовольствия, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Выступая на панельной дискуссии ежегодной инвестиционной конференции AIM Global 2025 в Абу-Даби, российский министр заявил, что на мировом экономическом ландшафте происходят фундаментальные изменениями, мир переходит к многополярности.
"Многосторонняя торговая система находится в кризисе. Мы наблюдаем попытки создания новых правил торговли, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Эти шаги уже привели к ухудшению ситуации в мировом энергетическом и продовольственном секторах, что оказывает влияние на самых уязвимых потребителей во всем мире", - сказал Решетников.
Кроме того, Решетников предупредил о возможных новых протекционистских мерах, которые могут возникнуть из-за повышения пошлин, а также под влиянием "зеленого протекционизма" и "гонки субсидий".
Министр призвал к коллективной защите системы правил международной торговли под эгидой ВТО, а также указал на готовность России к выстраиванию торговых отношений с Ближним Востоком, Азией и Африкой.
 
ЭкономикаМаксим РешетниковВТОАбу-Дабимировая торговляпошлины
 
 
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