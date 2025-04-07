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Стармер собрался снизить торговые барьеры с партнерами Великобритании

Стармер собрался снизить торговые барьеры с партнерами Великобритании - 07.04.2025, ПРАЙМ

Стармер собрался снизить торговые барьеры с партнерами Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне новых таможенных пошлин США заявил, что его правительство намерено работать над сокращением торговых барьеров | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T18:18+0300

2025-04-07T18:18+0300

2025-04-07T18:32+0300

экономика

мировая экономика

великобритания

кир стармер

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне новых таможенных пошлин США заявил, что его правительство намерено работать над сокращением торговых барьеров по всему миру с "ключевыми партнерами". "Мы также собираемся работать с нашими ключевыми партнерами над снижением торговых барьеров по всему миру, ускорением заключения торговых сделок с остальным миром и отстаивать идею свободной и открытой торговли по всему миру", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Sky News. Говоря о торговых отношениях с США, он заверил, что Лондон пойдет только на такую сделку с Вашингтоном, которая будет соответствовать британским национальным интересам. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. В отношении Великобритании введена базовая минимальная ставка на уровне 10%. При этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Ранее Стармер заявлял, что британские власти будут придерживаться спокойного и сдержанного подхода в ответ на ожидаемые пошлины США, правительство не намеренно автоматически вводить тарифы в ответ на действия Вашингтона. Министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс на прошлой неделе сообщил, что власти начали консультации с представителями британского бизнеса, чтобы оценить возможные последствия ответных действий на американские пошлины. Министр подтвердил, что начавшиеся несколько месяцев переговоры с США по достижению экономического соглашения продолжаются. По его словам, Британия хочет добиться договоренностей, которые не просто отменят пошлины, но и позволят углубить экономические связи между странами.

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мировая экономика, великобритания, кир стармер