https://1prime.ru/20250407/tramp-856431912.html

Трамп заявил, что не хотел, чтобы что-то падало

Трамп заявил, что не хотел, чтобы что-то падало - 07.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что не хотел, чтобы что-то падало

Президент США Дональд Трамп, комментируя реакцию фондовых рынков на введенные им пошлины, заявил, что не хотел, чтобы что-то падало, но иногда для исправления... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T05:59+0300

2025-04-07T05:59+0300

2025-04-07T05:59+0300

экономика

сша

китай

кнр

дональд трамп

ван и

nikkei

госсовет

мид кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856431912.jpg?1743994776

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя реакцию фондовых рынков на введенные им пошлины, заявил, что не хотел, чтобы что-то падало, но иногда для исправления ситуации необходимо принимать лекарства. Японский индекс Nikkei в понедельник упал более чем на 8% вскоре после открытия торгов на фоне введения пошлин США. Биржа Гонконга открылась падением на 9% на фоне нового витка торговой войны КНР и США, резкое снижение наблюдается и на биржах материкового Китая. "Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить", - заявил Трамп журналистам, его слова передает агентство Рейтер. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.

сша

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, кнр, дональд трамп, ван и, nikkei, госсовет, мид кнр