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Трамп заявил, что в США нет инфляции - 07.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250407/tramp-856443556.html
Трамп заявил, что в США нет инфляции
Трамп заявил, что в США нет инфляции - 07.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что в США нет инфляции
Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии в стране инфляции и вновь призвал Федеральную резервную систему США (ФРС) снизить процентные ставки. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T14:37+0300
2025-04-07T14:40+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
инфляция в сша
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии в стране инфляции и вновь призвал Федеральную резервную систему США (ФРС) снизить процентные ставки.В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53% американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90% американцев негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70% раскритиковали цены на бензин и энергию, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70% американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб американским рабочим и производителям."Цены на нефть снижаются, процентные ставки снижаются (медлительная ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания снижаются, инфляции нет, и США, которыми долгое время злоупотребляли, получают миллиарды долларов в неделю из уже действующих пошлин от стран-эксплуататоров", - написал Трамп в соцсети Truth Social.По его мнению, Китай якобы больше всех злоупотребляет Соединёнными Штатами, и, введя дополнительные пошлины в размере 34% сверх своих "абсурдно высоких пошлин", Пекин проигнорировал его предупреждение о том, что странам-эксплуататорам не следует принимать ответные меры."Наши прошлые "лидеры" виноваты в том, что позволили этому и ещё много чему случиться с нашей страной", - заключил Трамп.Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, инфляция в сша, фрс сша
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, инфляция в США, ФРС США
14:37 07.04.2025 (обновлено: 14:40 07.04.2025)
 
Трамп заявил, что в США нет инфляции

Трамп заявил об отсутствии инфляции и призвал ФРС США снизить процентные ставки

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии в стране инфляции и вновь призвал Федеральную резервную систему США (ФРС) снизить процентные ставки.
В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53% американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90% американцев негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70% раскритиковали цены на бензин и энергию, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70% американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб американским рабочим и производителям.
"Цены на нефть снижаются, процентные ставки снижаются (медлительная ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания снижаются, инфляции нет, и США, которыми долгое время злоупотребляли, получают миллиарды долларов в неделю из уже действующих пошлин от стран-эксплуататоров", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По его мнению, Китай якобы больше всех злоупотребляет Соединёнными Штатами, и, введя дополнительные пошлины в размере 34% сверх своих "абсурдно высоких пошлин", Пекин проигнорировал его предупреждение о том, что странам-эксплуататорам не следует принимать ответные меры.
"Наши прошлые "лидеры" виноваты в том, что позволили этому и ещё много чему случиться с нашей страной", - заключил Трамп.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
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ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трампинфляция в СШАФРС США
 
 
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