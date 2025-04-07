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"Либо ничего". Трамп рассказал о планах по работе с другими странами
"Либо ничего". Трамп рассказал о планах по работе с другими странами - 07.04.2025, ПРАЙМ
"Либо ничего". Трамп рассказал о планах по работе с другими странами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут заключать честные и выгодные сделки с другими странами, а в противном случае "не будут иметь с ними... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T22:52+0300
2025-04-07T22:52+0300
2025-04-07T22:52+0300
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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут заключать честные и выгодные сделки с другими странами, а в противном случае "не будут иметь с ними ничего общего". "Мы намерены заключать честные и выгодные сделки с каждой страной, а если этого не произойдет, мы не будем иметь с ними ничего общего", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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дональд трамп, планы, международное сотрудничество
Политика, Дональд Трамп, планы, международное сотрудничество
"Либо ничего". Трамп рассказал о планах по работе с другими странами
Трамп: у США будут честные сделки с другими странами или не будет ничего общего