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Трамп пожаловался на "плохое поведение" Евросоюза, Канады и Мексики - 07.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп пожаловался на "плохое поведение" Евросоюза, Канады и Мексики
Трамп пожаловался на "плохое поведение" Евросоюза, Канады и Мексики - 07.04.2025, ПРАЙМ
Трамп пожаловался на "плохое поведение" Евросоюза, Канады и Мексики
Евросоюз ведет себя "очень плохо" по отношению к США в вопросах торговли, но так больше не будет, заявил американский президент Дональд Трамп. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T23:08+0300
2025-04-07T23:09+0300
экономика
дональд трамп
ес
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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Евросоюз ведет себя "очень плохо" по отношению к США в вопросах торговли, но так больше не будет, заявил американский президент Дональд Трамп. "Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают … и так не будет", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп также выразил уверенность, что объединение европейских стран в ЕС произошло с целью нанести ущерб США в торговле.Вместе с тем он, говоря о поведении Канады и Мексики в торговых отношениях с США, заявил, что оба государства мошенничают, как сумасшедшие."Проблема в том, что они мошенничают. Они мошенничают, как сумасшедшие. Канада мошенничает, Мексика мошенничает", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, говоря о торговле США с обоими государствами.
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дональд трамп, ес
Экономика, Дональд Трамп, ЕС
23:08 07.04.2025 (обновлено: 23:09 07.04.2025)
 
Трамп пожаловался на "плохое поведение" Евросоюза, Канады и Мексики

Трамп: ЕС ведет себя "очень плохо", Канада и Мексика мошенничают

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Евросоюз ведет себя "очень плохо" по отношению к США в вопросах торговли, но так больше не будет, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают … и так не будет", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Трамп также выразил уверенность, что объединение европейских стран в ЕС произошло с целью нанести ущерб США в торговле.
Вместе с тем он, говоря о поведении Канады и Мексики в торговых отношениях с США, заявил, что оба государства мошенничают, как сумасшедшие.
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"Проблема в том, что они мошенничают. Они мошенничают, как сумасшедшие. Канада мошенничает, Мексика мошенничает", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, говоря о торговле США с обоими государствами.
 
ЭкономикаДональд ТрампЕС
 
 
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