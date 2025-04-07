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Решетников рассказал, как вырос поток туристов из ОАЭ в Россию
Решетников рассказал, как вырос поток туристов из ОАЭ в Россию - 07.04.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал, как вырос поток туристов из ОАЭ в Россию
Количество туристических поездок из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию в 2024 году выросло более чем на 50%, до 69 тысяч, сообщил министр... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T19:21+0300
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экономика
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турпоток
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Количество туристических поездок из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию в 2024 году выросло более чем на 50%, до 69 тысяч, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Объединенные Арабские Эмираты традиционно пользуются популярностью среди российских туристов. В 2024 году наши туристы совершили почти 2 миллиона поездок в ОАЭ. Россия, в свою очередь, становится всё более привлекательным направлением для эмиратских туристов. За прошлый год количество поездок из ОАЭ в Россию выросло более чем на 50% и составило 69 тысяч поездок", - сказал Решетников, слова которого привели в сообщении пресс-службы ведомства. Там уточнили, что Решетников провел рабочую встречу с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Тук Аль-Марри, которая состоялась на полях ежегодной инвестиционной конференции "AIM Global 2025" в Абу-Даби. В пресс-службе Минэкономразвития РФ добавили, что в рамках работы межправкомиссии стороны договорились создать новую рабочую группу по туризму, чтобы усилить партнёрство стран в этой сфере. Уточняется, что первое заседание с обсуждением ключевых направлений развития сотрудничества проведут на полях XVI международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".
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оаэ, турпоток, россия, максим решетников
Экономика, ОАЭ, турпоток, РОССИЯ, Максим Решетников
Решетников рассказал, как вырос поток туристов из ОАЭ в Россию
Решетников: роток туристов из ОАЭ в Россию вырос в полтора раза в 2024 г
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Количество туристических поездок из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию в 2024 году выросло более чем на 50%, до 69 тысяч, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Объединенные Арабские Эмираты традиционно пользуются популярностью среди российских туристов. В 2024 году наши туристы совершили почти 2 миллиона поездок в ОАЭ. Россия, в свою очередь, становится всё более привлекательным направлением для эмиратских туристов. За прошлый год количество поездок из ОАЭ в Россию выросло более чем на 50% и составило 69 тысяч поездок", - сказал Решетников, слова которого привели в сообщении пресс-службы ведомства.
Там уточнили, что Решетников провел рабочую встречу с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Тук Аль-Марри, которая состоялась на полях ежегодной инвестиционной конференции "AIM Global 2025" в Абу-Даби.
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В пресс-службе Минэкономразвития РФ добавили, что в рамках работы межправкомиссии стороны договорились создать новую рабочую группу по туризму, чтобы усилить партнёрство стран в этой сфере. Уточняется, что первое заседание с обсуждением ключевых направлений развития сотрудничества проведут на полях XVI международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".