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Названы причины, по которым Украина может держать в банке открытый счет

Названы причины, по которым Украина может держать в банке открытый счет - 07.04.2025, ПРАЙМ

Названы причины, по которым Украина может держать в банке открытый счет

Причин, по которым Украина может держать в одном из российских банков открытый для посольства счет, может быть несколько, в частности, возможно наличие... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T03:22+0300

2025-04-07T03:22+0300

2025-04-07T03:22+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Причин, по которым Украина может держать в одном из российских банков открытый для посольства счет, может быть несколько, в частности, возможно наличие незавершенных денежных операций, кроме того, такие счета косвенно защищены Венской конвенцией о дипломатических сношениях, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. Украина держит в одном из российских банков открытый счет, который раньше посольство в Москве использовало для оплаты консульского сбора, выяснило РИА Новости. На сайте посольства Украины, которое прекратило работу в Москве в 2022 году, до сих пор указаны реквизиты банковского счета для оплаты сбора. "Обычно для закрытия счета юрлица может хватить дистанционной подачи заявления уполномоченным представителем организации, открывшей счет. Однако, если есть незавершенные денежные операции, необходим личный визит в отделение банка. При этом сам банк имеет право закрывать счета клиентов, если на счету отсутствуют средства, нет финансовых операций в течение двух лет, а также при нарушении владельцем счета некоторых законов РФ", - сообщила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко. Как отмечает эксперт, счета посольств, в отличие от обычных счетов юридических лиц, косвенно защищены Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Несмотря на отсутствие прямых указаний относительно счетов, в конвенции прописано, что принимающее государство обязано предоставлять все возможности для исполнения функций дипмиссии и обеспечивать возможность совершать финансовые операции без вмешательства. Таким образом, соглашение может частично препятствовать закрытию банком счета дипмиссии в одностороннем порядке, подытожила она. Руководитель юридического направления компании Yang Consult Дмитрий Ефимов сообщил, что раньше, чтобы закрыть юридическому лицу счет в большинстве банков, требовалось исключительно живое присутствие единоличного исполнительного органа общества либо уполномоченного лица по доверенности, но в настоящее время ситуация изменилась. При этом эксперт отметил, что у каждого банка своя автоматическая система, фиксирующая подозрительное поведение, и, в случае с закрытием счетов юридических лиц, примерно 40% заявок, поданных дистанционно, требуют дополнительного подтверждения путем посещения офиса. "Счет может оставаться открытым по нескольким причинам. Во-первых, возможны технические или бюрократические задержки - процесс закрытия счета может быть отложен из-за внутренних процедур как в банке, так и в дипломатическом представительстве. Во-вторых, счет может оставаться актуальным для сохранения минимальной операционной деятельности. Даже при приостановке основной деятельности посольства могут оставаться финансовые обязательства или необходимость поддержания минимальных операций, требующих наличия активного счета", - поясняет эксперт Романенко. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина отметила, что несмотря на прекращение дипломатической деятельности, банковская инфраструктура может сохраняться для возможного проведения экстренных консульских операций или решения гуманитарных вопросов, даже если такие операции фактически не осуществляются, поэтому счет остается открытым. Также эксперт пояснила, что на счете могут оставаться финансовые средства, что создает дополнительные правовые вопросы относительно их дальнейшей судьбы. "Помимо личного визита, закрытие счета посольства может быть инициировано через официальную переписку между дипломатическим представительством и банком. Это может включать отправку официальных писем, заверенных соответствующими печатями и подписями, либо использование защищенных каналов связи для передачи распоряжений", - отметила Романенко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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