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Пошлины могут стать причиной падения киевского режима, считает Медведчук

Пошлины могут стать причиной падения киевского режима, считает Медведчук - 07.04.2025, ПРАЙМ

Пошлины могут стать причиной падения киевского режима, считает Медведчук

Импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении товаров из 183 стран, могут серьёзно повлиять на экономику Евросоюза, что приведет к... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T11:36+0300

2025-04-07T11:36+0300

2025-04-07T11:36+0300

политика

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владимир зеленский

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сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

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пошлины

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении товаров из 183 стран, могут серьёзно повлиять на экономику Евросоюза, что приведет к дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине и возможному падению киевского режима. Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, ранее возглавлявший запрещённую на Украине партию "Оппозиционная платформа — За жизнь".Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" тарифов на импортную продукцию. Базовая ставка установлена на уровне 10%, однако в каждом конкретном случае она будет рассчитываться индивидуально, исходя из принципа паритета: пошлина составит половину от той ставки, которую применяют другие страны к американским товарам. В отношении продукции из стран ЕС, по его словам, предполагается ввести тариф в 20%.Медведчук отметил, что украинские власти склонны недооценивать возможные последствия таких решений. По его мнению, Киев не способен объективно оценить потенциальные риски и негативные эффекты, которые новые пошлины могут вызвать для стран, считающихся экономическими и политическими партнёрами Украины, в первую очередь — для Европейского союза."Непрямые потери для Украины связаны с прогнозируемой ведущими мировыми экономическими институтами, рецессией в ЕС. Это нанесет удар по крупнейшему торгово-экономическому партнёру, финансовому донору и покровителю Зеленского", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". В своём заявлении он также допустил, что на фоне ухудшения экономической ситуации в ЕС вполне возможно сокращение объёмов внешнего кредитования Украины, что поставит под угрозу наполнение её государственного бюджета.Медведчук заключил, что обострение экономических трудностей в Европе может ограничить финансовые потоки в адрес украинского руководства и серьёзно подорвать устойчивость режима Владимира Зеленского.Помимо этого, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила намерение Брюсселя начать переговоры с Вашингтоном по вопросу новых тарифов. В то же время она предупредила, что ЕС готовит ответные меры на случай, если диалог не даст результатов.На текущий момент США остаются крупнейшим внешнеторговым партнёром Евросоюза: более 20% всего европейского экспорта направляется именно туда. Основными экспортными товарами являются автомобили, строительная техника, оборудование и фармацевтическая продукция. По итогам 2023 года совокупный товарооборот между ЕС и США составил 1,6 триллиона евро. В частности, экспорт товаров из Европы достиг 531,6 миллиарда евро, а импорт из США — 333,4 миллиарда. Объёмы импорта услуг из США составили 427,3 миллиарда евро, при этом экспорт европейских услуг — 318,7 миллиарда.

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украина, владимир зеленский, европа, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, мировая экономика, пошлины