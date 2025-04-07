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Пошлины могут стать причиной падения киевского режима, считает Медведчук - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Пошлины могут стать причиной падения киевского режима, считает Медведчук
Пошлины могут стать причиной падения киевского режима, считает Медведчук - 07.04.2025, ПРАЙМ
Пошлины могут стать причиной падения киевского режима, считает Медведчук
Импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении товаров из 183 стран, могут серьёзно повлиять на экономику Евросоюза, что приведет к... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T11:36+0300
2025-04-07T11:36+0300
политика
украина
владимир зеленский
европа
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
мировая экономика
пошлины
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении товаров из 183 стран, могут серьёзно повлиять на экономику Евросоюза, что приведет к дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине и возможному падению киевского режима. Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, ранее возглавлявший запрещённую на Украине партию "Оппозиционная платформа — За жизнь".Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" тарифов на импортную продукцию. Базовая ставка установлена на уровне 10%, однако в каждом конкретном случае она будет рассчитываться индивидуально, исходя из принципа паритета: пошлина составит половину от той ставки, которую применяют другие страны к американским товарам. В отношении продукции из стран ЕС, по его словам, предполагается ввести тариф в 20%.Медведчук отметил, что украинские власти склонны недооценивать возможные последствия таких решений. По его мнению, Киев не способен объективно оценить потенциальные риски и негативные эффекты, которые новые пошлины могут вызвать для стран, считающихся экономическими и политическими партнёрами Украины, в первую очередь — для Европейского союза."Непрямые потери для Украины связаны с прогнозируемой ведущими мировыми экономическими институтами, рецессией в ЕС. Это нанесет удар по крупнейшему торгово-экономическому партнёру, финансовому донору и покровителю Зеленского", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". В своём заявлении он также допустил, что на фоне ухудшения экономической ситуации в ЕС вполне возможно сокращение объёмов внешнего кредитования Украины, что поставит под угрозу наполнение её государственного бюджета.Медведчук заключил, что обострение экономических трудностей в Европе может ограничить финансовые потоки в адрес украинского руководства и серьёзно подорвать устойчивость режима Владимира Зеленского.Помимо этого, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила намерение Брюсселя начать переговоры с Вашингтоном по вопросу новых тарифов. В то же время она предупредила, что ЕС готовит ответные меры на случай, если диалог не даст результатов.На текущий момент США остаются крупнейшим внешнеторговым партнёром Евросоюза: более 20% всего европейского экспорта направляется именно туда. Основными экспортными товарами являются автомобили, строительная техника, оборудование и фармацевтическая продукция. По итогам 2023 года совокупный товарооборот между ЕС и США составил 1,6 триллиона евро. В частности, экспорт товаров из Европы достиг 531,6 миллиарда евро, а импорт из США — 333,4 миллиарда. Объёмы импорта услуг из США составили 427,3 миллиарда евро, при этом экспорт европейских услуг — 318,7 миллиарда.
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украина, владимир зеленский, европа, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, мировая экономика, пошлины
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Мировая экономика, пошлины
11:36 07.04.2025
 
Пошлины могут стать причиной падения киевского режима, считает Медведчук

Медведчук: пошлины нанесут удар по экономике ЕС, что дестабилизирует Украину

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении товаров из 183 стран, могут серьёзно повлиять на экономику Евросоюза, что приведет к дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине и возможному падению киевского режима. Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, ранее возглавлявший запрещённую на Украине партию "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" тарифов на импортную продукцию. Базовая ставка установлена на уровне 10%, однако в каждом конкретном случае она будет рассчитываться индивидуально, исходя из принципа паритета: пошлина составит половину от той ставки, которую применяют другие страны к американским товарам. В отношении продукции из стран ЕС, по его словам, предполагается ввести тариф в 20%.
Медведчук отметил, что украинские власти склонны недооценивать возможные последствия таких решений. По его мнению, Киев не способен объективно оценить потенциальные риски и негативные эффекты, которые новые пошлины могут вызвать для стран, считающихся экономическими и политическими партнёрами Украины, в первую очередь — для Европейского союза.
"Непрямые потери для Украины связаны с прогнозируемой ведущими мировыми экономическими институтами, рецессией в ЕС. Это нанесет удар по крупнейшему торгово-экономическому партнёру, финансовому донору и покровителю Зеленского", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
В своём заявлении он также допустил, что на фоне ухудшения экономической ситуации в ЕС вполне возможно сокращение объёмов внешнего кредитования Украины, что поставит под угрозу наполнение её государственного бюджета.
Медведчук заключил, что обострение экономических трудностей в Европе может ограничить финансовые потоки в адрес украинского руководства и серьёзно подорвать устойчивость режима Владимира Зеленского.
Помимо этого, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила намерение Брюсселя начать переговоры с Вашингтоном по вопросу новых тарифов. В то же время она предупредила, что ЕС готовит ответные меры на случай, если диалог не даст результатов.
На текущий момент США остаются крупнейшим внешнеторговым партнёром Евросоюза: более 20% всего европейского экспорта направляется именно туда. Основными экспортными товарами являются автомобили, строительная техника, оборудование и фармацевтическая продукция. По итогам 2023 года совокупный товарооборот между ЕС и США составил 1,6 триллиона евро. В частности, экспорт товаров из Европы достиг 531,6 миллиарда евро, а импорт из США — 333,4 миллиарда. Объёмы импорта услуг из США составили 427,3 миллиарда евро, при этом экспорт европейских услуг — 318,7 миллиарда.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕВРОПАСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСМировая экономикапошлины
 
 
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