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"Нужен не президент, а бухгалтер": в Раде оценили последствия сделки с США

"Нужен не президент, а бухгалтер": в Раде оценили последствия сделки с США - 07.04.2025, ПРАЙМ

"Нужен не президент, а бухгалтер": в Раде оценили последствия сделки с США

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, прокомментировал возможные последствия... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T12:20+0300

2025-04-07T12:20+0300

2025-04-07T12:20+0300

политика

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, прокомментировал возможные последствия заключения соглашения между Киевом и Вашингтоном в сфере недропользования. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что реализация такой сделки фактически сведёт роль украинского руководства к функциям колониальной администрации."После подписания сделки о минералах Украине будет нужен не президент, а бухгалтер, целью которого будет минимизация бюджетных расходов и максимизация платежей в “фонд”. Классическая колониальная администрация", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщили о содержании проекта нового соглашения с США. Согласно данным, документ предполагает, что Украина начнёт возвращать Соединенным Штатам средства, предоставленные в рамках помощи. При этом журналисты указали, что положения соглашения нарушают практические все ранее оговоренные Киевом и Вашингтоном "красные линии" и ведут к частичной утрате суверенитета Украины. Кроме того, они усмотрели в этом потенциальную угрозу европейским устремлениям Украины, в частности — ее курсу на вступление в ЕС. Отдельное внимание было обращено на возможные последствия такого прецедента: если Украина начнет возвращать помощь США, другие международные доноры могут также потребовать компенсаций.Дополнительные детали соглашения приводит британский журнал Spectator, согласно которому одним из пунктов может стать запрет на продажу добытых в Украине ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание не исключает, что в число таких конкурентов может попасть и Европейский союз, учитывая существующее напряжение в отношениях между Брюсселем и Вашингтоном.Еще в феврале была предпринята попытка подписания сделки по редкоземельным металлам, когда Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с визитом. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи отчитал Зеленского за неуважение в свой адрес, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором демократов. Вскоре встреча переросла в перепалку, и Зеленского попросили удалиться из Белого дома.

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украина, киев, сша, дональд трамп, рада, сделка