https://1prime.ru/20250407/ukraina-856440523.html
"Нужен не президент, а бухгалтер": в Раде оценили последствия сделки с США
"Нужен не президент, а бухгалтер": в Раде оценили последствия сделки с США - 07.04.2025, ПРАЙМ
"Нужен не президент, а бухгалтер": в Раде оценили последствия сделки с США
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, прокомментировал возможные последствия... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T12:20+0300
2025-04-07T12:20+0300
2025-04-07T12:20+0300
политика
украина
киев
сша
дональд трамп
рада
сделка
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, прокомментировал возможные последствия заключения соглашения между Киевом и Вашингтоном в сфере недропользования. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что реализация такой сделки фактически сведёт роль украинского руководства к функциям колониальной администрации."После подписания сделки о минералах Украине будет нужен не президент, а бухгалтер, целью которого будет минимизация бюджетных расходов и максимизация платежей в “фонд”. Классическая колониальная администрация", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщили о содержании проекта нового соглашения с США. Согласно данным, документ предполагает, что Украина начнёт возвращать Соединенным Штатам средства, предоставленные в рамках помощи. При этом журналисты указали, что положения соглашения нарушают практические все ранее оговоренные Киевом и Вашингтоном "красные линии" и ведут к частичной утрате суверенитета Украины. Кроме того, они усмотрели в этом потенциальную угрозу европейским устремлениям Украины, в частности — ее курсу на вступление в ЕС. Отдельное внимание было обращено на возможные последствия такого прецедента: если Украина начнет возвращать помощь США, другие международные доноры могут также потребовать компенсаций.Дополнительные детали соглашения приводит британский журнал Spectator, согласно которому одним из пунктов может стать запрет на продажу добытых в Украине ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание не исключает, что в число таких конкурентов может попасть и Европейский союз, учитывая существующее напряжение в отношениях между Брюсселем и Вашингтоном.Еще в феврале была предпринята попытка подписания сделки по редкоземельным металлам, когда Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с визитом. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи отчитал Зеленского за неуважение в свой адрес, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором демократов. Вскоре встреча переросла в перепалку, и Зеленского попросили удалиться из Белого дома.
https://1prime.ru/20250407/posolstvo-856432184.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, сша, дональд трамп, рада, сделка
Политика, УКРАИНА, Киев, США, Дональд Трамп, Рада, сделка
"Нужен не президент, а бухгалтер": в Раде оценили последствия сделки с США
Дубинский: Киев превратится в колониальную администрацию после сделки с США
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, прокомментировал возможные последствия заключения соглашения между Киевом и Вашингтоном в сфере недропользования. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что реализация такой сделки фактически сведёт роль украинского руководства к функциям колониальной администрации.
"После подписания сделки о минералах Украине будет нужен не президент, а бухгалтер, целью которого будет минимизация бюджетных расходов и максимизация платежей в “фонд”. Классическая колониальная администрация", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщили о содержании проекта нового соглашения с США. Согласно данным, документ предполагает, что Украина начнёт возвращать Соединенным Штатам средства, предоставленные в рамках помощи. При этом журналисты указали, что положения соглашения нарушают практические все ранее оговоренные Киевом и Вашингтоном "красные линии" и ведут к частичной утрате суверенитета Украины. Кроме того, они усмотрели в этом потенциальную угрозу европейским устремлениям Украины, в частности — ее курсу на вступление в ЕС. Отдельное внимание было обращено на возможные последствия такого прецедента: если Украина начнет возвращать помощь США, другие международные доноры могут также потребовать компенсаций.
Дополнительные детали соглашения приводит британский журнал Spectator, согласно которому одним из пунктов может стать запрет на продажу добытых в Украине ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание не исключает, что в число таких конкурентов может попасть и Европейский союз, учитывая существующее напряжение в отношениях между Брюсселем и Вашингтоном.
Еще в феврале была предпринята попытка подписания сделки по редкоземельным металлам, когда Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с визитом. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи отчитал Зеленского за неуважение в свой адрес, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором демократов. Вскоре встреча переросла в перепалку, и Зеленского попросили удалиться из Белого дома.
Посольство Украины должно закрыть счет в российском банке, считают эксперты