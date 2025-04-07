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Вице-премьер Украины озвучила состав делегации для подписания сделки

Вице-премьер Украины озвучила состав делегации для подписания сделки - 07.04.2025, ПРАЙМ

Вице-премьер Украины озвучила состав делегации для подписания сделки

В состав украинской делегации, которая на этой неделе поедет в Вашингтон на переговоры по ресурсной сделке, войдут представители министерств экономики, юстиции, | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T13:22+0300

2025-04-07T13:22+0300

2025-04-07T13:22+0300

политика

украина

владимир зеленский

вашингтон

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джей ди вэнс

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сделка

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. В состав украинской делегации, которая на этой неделе поедет в Вашингтон на переговоры по ресурсной сделке, войдут представители министерств экономики, юстиции, финансов и иностранных дел, заявила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Министр финансов США Скотт Бессент в четверг заявил, что представители Украины прибудут в США в конце этой неделе или начале следующей, при этом отметив, что у Вашингтона "все готово" к заключению ресурсной сделки с Киевом. В офисе Владимира Зеленского в тот же день заявили, что Киев и Вашингтон пока что не согласовали дату встречи своих представителей по соглашению об украинских ресурсах, документ изучают юристы. "На этой неделе Украина отправит делегацию в Вашингтон для продвижения переговоров по стратегическому соглашению с Соединенными Штатами о критически важных природных ресурсах... Делегация будет включать в себя представителей министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов", - написала Свириденко в своем аккаунте в социальной сети Х. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк ранее сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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украина, владимир зеленский, вашингтон, сша, джей ди вэнс, дональд трамп, сделка