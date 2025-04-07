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Фьючерсы Уолл-стрит падают на 2% и более

Фьючерсы Уолл-стрит падают на 2% и более - 07.04.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит падают на 2% и более

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит с началом новой недели резко снижаются в рамках глобальных распродаж на финансовых рынках на страхах торговых... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T14:43+0300

2025-04-07T14:43+0300

2025-04-07T14:43+0300

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уолл-стрит

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит с началом новой недели резко снижаются в рамках глобальных распродаж на финансовых рынках на страхах торговых войн, и логичное ожидание каких-то ответных действий со стороны правительства и Федеральной резервной системы (ФРС) США сейчас не влияет на эти настроения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 1,83%, до 37 824 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 2,37%, до 17 123,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 2%, до 5 008,25 пункта. "Похоже, на рынке преобладает настрой "продавай сейчас, вопросы будешь задавать позже", - цитирует агентство Блумберг главного аналитика по инвестициям BNP Paribas Wealth Management Стефана Кемпера (Stephan Kemper). Аналитик добавил, что рынок ищет варианты, на которые отреагируют Федеральная резервная система и правительство США. Также аналитики ждут публикации в среду протокола мартовского заседания Федрезерва, по итогам которого регулятор сохранил учётную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, ранее в понедельник президент страны Дональд Трамп заявил об "отсутствии" инфляции в США и вновь призвал ФРС снизить ставки кредита в экономике.

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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынки, торги, сша, дональд трамп