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Росалкогольтабакконтроль отметил рост производства игристых вин

Росалкогольтабакконтроль отметил рост производства игристых вин - 07.04.2025, ПРАЙМ

Росалкогольтабакконтроль отметил рост производства игристых вин

Производство игристых вин в России в январе-марте 2025 года выросло на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, виноградных вин – на 11,5%,... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T08:12+0300

2025-04-07T08:12+0300

2025-04-07T08:12+0300

экономика

росалкогольтабакконтроль

россия

вино

игристое вино

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Производство игристых вин в России в январе-марте 2025 года выросло на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, виноградных вин – на 11,5%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Согласны данным ведомства, за квартал было выпущено 3,685 миллиона декалитров игристых вин и 8,359 миллиона декалитров виноградных вин. По всем остальным видам алкоголя зафиксировано снижение. Так, плодовой алкогольной продукции было произведено на 89,6% меньше – 357 тысяч декалитров. Выпуск водки сократился на 22,7% - до 12,828 миллиона декалитров, ликеро-водочных изделий - на 9,2%, до 3,564 миллиона декалитров, коньяка – на 25%, до 1,44 миллиона декалитров. Производство крепкого алкоголя (свыше 9%) в целом снизилось за три месяца на 20,7% и составило 19,501 миллиона декалитров. Выпуск всей розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал на 26,6% - до 32,563 миллиона декалитров.

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росалкогольтабакконтроль, россия, вино, игристое вино