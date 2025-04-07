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Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций VK

Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций VK - 07.04.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций VK

Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих обыкновенных акций VK, следует из сообщения торговой... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T10:51+0300

2025-04-07T10:51+0300

2025-04-07T10:51+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих обыкновенных акций VK, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.04.2025, 10-08 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 215.7) и диапазона оценки рыночных рисков (до 180.88 рубля, эквивалентно ставке 32,5 %) ценной бумаги VKCO (МКПАО "ВК")", - говорится в сообщении биржи. Акции VK на 10.43 мск падают в цене на 8,4%, до 241,3 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

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рынки, акции, мосбиржа, вк