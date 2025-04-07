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Во Владивостоке несколько рейсов задерживаются из-за тумана

Во Владивостоке несколько рейсов задерживаются из-за тумана - 07.04.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке несколько рейсов задерживаются из-за тумана

Ряд авиарейсов задерживаются из-за тумана в аэропорту Владивостока, сообщает авиаузел. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T03:37+0300

2025-04-07T03:37+0300

2025-04-07T03:37+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – ПРАЙМ. Ряд авиарейсов задерживаются из-за тумана в аэропорту Владивостока, сообщает авиаузел. "Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) несколько рейсов задерживаются. На прилет: SU 1700, 1704 "Аэрофлот" из Москвы. На вылет - S7-6404 S7 Иркутск", - говорится в сообщении. Также, согласно онлайн-табло аэропорта, утром в понедельник задерживается прибытие рейса из Якутска и вылет местного рейса в Терней.

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бизнес, владивосток, москва, якутск, аэрофлот