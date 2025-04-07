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Во Владивостоке более 6,3 тысячи человек остались без света
Во Владивостоке более 6,3 тысячи человек остались без света - 07.04.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке более 6,3 тысячи человек остались без света
Энергетики устраняют аварию на сетях электроснабжения, из-за которой почти 6,3 тысячи жителей Владивостока остались без света, сообщили журналистам в... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T04:14+0300
2025-04-07T04:14+0300
2025-04-07T04:14+0300
энергетика
экономика
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию на сетях электроснабжения, из-за которой почти 6,3 тысячи жителей Владивостока остались без света, сообщили журналистам в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей.
"Аварийное отключение электроснабжения, без электроэнергии (проспект) 100-летия Владивостока, улицы Волховская, Гамарника, Ильичева, Колесника, Нахимова, Постышева, Южно-Уральская, Фирсова. Всего 33 многоквартирных дома, 6262 человек, одно медучреждение. Работает бригада ВПЭС", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что аварию планируется устранить до 14.30 (7.30 мск) понедельника.
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владивосток
Энергетика, Экономика, Владивосток
Во Владивостоке более 6,3 тысячи человек остались без света
Почти 6,3 тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию на сетях электроснабжения, из-за которой почти 6,3 тысячи жителей Владивостока остались без света, сообщили журналистам в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей.
"Аварийное отключение электроснабжения, без электроэнергии (проспект) 100-летия Владивостока, улицы Волховская, Гамарника, Ильичева, Колесника, Нахимова, Постышева, Южно-Уральская, Фирсова. Всего 33 многоквартирных дома, 6262 человек, одно медучреждение. Работает бригада ВПЭС", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что аварию планируется устранить до 14.30 (7.30 мск) понедельника.