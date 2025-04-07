Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Владивостоке более 6,3 тысячи человек остались без света - 07.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250407/vladivostok-856431258.html
Во Владивостоке более 6,3 тысячи человек остались без света
Во Владивостоке более 6,3 тысячи человек остались без света - 07.04.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке более 6,3 тысячи человек остались без света
Энергетики устраняют аварию на сетях электроснабжения, из-за которой почти 6,3 тысячи жителей Владивостока остались без света, сообщили журналистам в... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T04:14+0300
2025-04-07T04:14+0300
энергетика
экономика
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856431258.jpg?1743988445
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию на сетях электроснабжения, из-за которой почти 6,3 тысячи жителей Владивостока остались без света, сообщили журналистам в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей. "Аварийное отключение электроснабжения, без электроэнергии (проспект) 100-летия Владивостока, улицы Волховская, Гамарника, Ильичева, Колесника, Нахимова, Постышева, Южно-Уральская, Фирсова. Всего 33 многоквартирных дома, 6262 человек, одно медучреждение. Работает бригада ВПЭС", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что аварию планируется устранить до 14.30 (7.30 мск) понедельника.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владивосток
Энергетика, Экономика, Владивосток
04:14 07.04.2025
 
Во Владивостоке более 6,3 тысячи человек остались без света

Почти 6,3 тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию на сетях электроснабжения, из-за которой почти 6,3 тысячи жителей Владивостока остались без света, сообщили журналистам в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей.
"Аварийное отключение электроснабжения, без электроэнергии (проспект) 100-летия Владивостока, улицы Волховская, Гамарника, Ильичева, Колесника, Нахимова, Постышева, Южно-Уральская, Фирсова. Всего 33 многоквартирных дома, 6262 человек, одно медучреждение. Работает бригада ВПЭС", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что аварию планируется устранить до 14.30 (7.30 мск) понедельника.
 
ЭнергетикаЭкономикаВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала