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Во Владивостоке более 6,3 тысячи человек остались без света

Во Владивостоке более 6,3 тысячи человек остались без света - 07.04.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке более 6,3 тысячи человек остались без света

Энергетики устраняют аварию на сетях электроснабжения, из-за которой почти 6,3 тысячи жителей Владивостока остались без света, сообщили журналистам в... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T04:14+0300

2025-04-07T04:14+0300

2025-04-07T04:14+0300

энергетика

экономика

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию на сетях электроснабжения, из-за которой почти 6,3 тысячи жителей Владивостока остались без света, сообщили журналистам в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей. "Аварийное отключение электроснабжения, без электроэнергии (проспект) 100-летия Владивостока, улицы Волховская, Гамарника, Ильичева, Колесника, Нахимова, Постышева, Южно-Уральская, Фирсова. Всего 33 многоквартирных дома, 6262 человек, одно медучреждение. Работает бригада ВПЭС", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что аварию планируется устранить до 14.30 (7.30 мск) понедельника.

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владивосток