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Во Владивостоке более 12 тысяч человек остались без света из-за аварии

Во Владивостоке более 12 тысяч человек остались без света из-за аварии - 07.04.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке более 12 тысяч человек остались без света из-за аварии

Прокуратура во Владивостоке проводит проверку после аварии, которая оставила без света более чем 12 тысяч жителей Первореченского района, сообщает региональное... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T06:17+0300

2025-04-07T06:17+0300

2025-04-07T06:17+0300

энергетика

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общество

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – ПРАЙМ. Прокуратура во Владивостоке проводит проверку после аварии, которая оставила без света более чем 12 тысяч жителей Первореченского района, сообщает региональное надзорное ведомство. Ранее в понедельник в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей сообщили, что из-за аварии остались без света 33 многоквартирных дома в Первореченском районе: 6262 человека, одно медучреждение. На устранении неполадок работает бригада ВПЭС, аварию планируется устранить до 14.30 (7.30 мск) понедельника, отмечали энергетики. "В ходе мониторинга СМИ установлено, что утром 7 апреля 2025 года на подстанции "Вторая речка" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 12 тысяч потребителей в более чем 60 домах Первореченского района во Владивостоке. Отключения коснулись домов в районе Молодёжной, а также по улицам Постышева, Ильичева, проспект 100 лет Владивостока", - говорится в сообщении. Прокуратура взяла под контроль проведение аварийно-восстановительных работ. Ведомство проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин. ВПЭС уточняет, что без света остаются 55 многоквартирных домов. Дополнительно для устранения аварии привлечена спецтехника, бригада по ремонту и монтажу кабельных линий. Работы должны завершиться ориентировочно до 17.00 (10.00 мск).

владивосток

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общество , владивосток