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Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций ВТБ
Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций ВТБ - 07.04.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций ВТБ
Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих обыкновенных акций ВТБ, следует из сообщения торговой... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T10:47+0300
2025-04-07T10:47+0300
2025-04-07T10:47+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих обыкновенных акций ВТБ, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.04.2025, 10-06 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 61.46) и диапазона оценки рыночных рисков (до 55.178489 рубля, эквивалентно ставке 25.5 %) ценной бумаги VTBR (ВТБ ао)", - говорится в сообщении биржи. Акции ВТБ на 10.37 мск падают в цене на 4,68%, до 68,87 рубля Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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мосбиржа, рынки, втб, акции
Экономика, Мосбиржа, Рынки, ВТБ, Акции
Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций ВТБ
Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих обыкновенных акций ВТБ
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих обыкновенных акций ВТБ, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.04.2025, 10-06 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 61.46) и диапазона оценки рыночных рисков (до 55.178489 рубля, эквивалентно ставке 25.5 %) ценной бумаги VTBR (ВТБ ао)", - говорится в сообщении биржи.
Акции ВТБ на 10.37 мск падают в цене на 4,68%, до 68,87 рубля
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций ПИКа