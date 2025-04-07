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МВД объявило в розыск экс-владельца СМЗ Кондрашева - 07.04.2025, ПРАЙМ
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МВД объявило в розыск экс-владельца СМЗ Кондрашева
МВД объявило в розыск экс-владельца СМЗ Кондрашева - 07.04.2025, ПРАЙМ
МВД объявило в розыск экс-владельца СМЗ Кондрашева
МВД объявило в розыск бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщается на сайте ведомства. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T17:12+0300
2025-04-07T17:12+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. МВД объявило в розыск бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщается на сайте ведомства. "Петр Иванович Кондрашев &lt;...&gt; Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке базы розыска. По какой именно статье разыскивается Кондрашев, не уточняется. Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей - физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы.
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Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Пермский край, Соликамский магниевый завод
17:12 07.04.2025
 
МВД объявило в розыск экс-владельца СМЗ Кондрашева

МВД объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк#Здание Министерства внутренних дел РФ
#Здание Министерства внутренних дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. МВД объявило в розыск бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщается на сайте ведомства.
"Петр Иванович Кондрашев <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке базы розыска.
По какой именно статье разыскивается Кондрашев, не уточняется.
Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей - физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы.
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