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МВД объявило в розыск экс-владельца СМЗ Кондрашева

МВД объявило в розыск экс-владельца СМЗ Кондрашева - 07.04.2025, ПРАЙМ

МВД объявило в розыск экс-владельца СМЗ Кондрашева

МВД объявило в розыск бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщается на сайте ведомства. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T17:12+0300

2025-04-07T17:12+0300

2025-04-07T17:12+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. МВД объявило в розыск бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщается на сайте ведомства. "Петр Иванович Кондрашев <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке базы розыска. По какой именно статье разыскивается Кондрашев, не уточняется. Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей - физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы.

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