https://1prime.ru/20250407/yaytsa-856448597.html

Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за Пасхи

Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за Пасхи - 07.04.2025, ПРАЙМ

Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за Пасхи

Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи, сообщает в понедельник Sveriges Radio со ссылкой на отраслевую организацию Svenska... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T17:29+0300

2025-04-07T17:29+0300

2025-04-07T17:29+0300

экономика

швеция

сша

яйца

австралия

экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/84209/03/842090349_0:99:2088:1274_1920x0_80_0_0_2d2d0fcbee84f744fbaa013e34daff6a.jpg

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи, сообщает в понедельник Sveriges Radio со ссылкой на отраслевую организацию Svenska Ägg (Шведские яйца). "В США наблюдается дефицит яиц, что привело к инфляции цен на яйца в стране, которая теперь обратилась к Швеции за помощью в экспорте. Однако со шведской стороны этого не произойдет из-за приближающейся Пасхи", - говорится в материале. По словам менеджера Svenska Ägg Мари Лённескуг Хогстадиус, во время Пасхи потребление яиц в Швеции увеличивается вдвое. "Поэтому сейчас мы определенно хотим оставить наши шведские яйца в Швеции", - добавила она. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.

https://1prime.ru/20250404/yaytsa-856388884.html

швеция

сша

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

швеция, сша, яйца, австралия, экспорт