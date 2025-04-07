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Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за Пасхи
Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за Пасхи - 07.04.2025, ПРАЙМ
Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за Пасхи
Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи, сообщает в понедельник Sveriges Radio со ссылкой на отраслевую организацию Svenska... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T17:29+0300
2025-04-07T17:29+0300
2025-04-07T17:29+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи, сообщает в понедельник Sveriges Radio со ссылкой на отраслевую организацию Svenska Ägg (Шведские яйца). "В США наблюдается дефицит яиц, что привело к инфляции цен на яйца в стране, которая теперь обратилась к Швеции за помощью в экспорте. Однако со шведской стороны этого не произойдет из-за приближающейся Пасхи", - говорится в материале. По словам менеджера Svenska Ägg Мари Лённескуг Хогстадиус, во время Пасхи потребление яиц в Швеции увеличивается вдвое. "Поэтому сейчас мы определенно хотим оставить наши шведские яйца в Швеции", - добавила она. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
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швеция, сша, яйца, австралия, экспорт
Экономика, ШВЕЦИЯ, США, ЯЙЦА, АВСТРАЛИЯ, экспорт
Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за Пасхи
Sveriges Radio: из-за приближающейся Пасхи Швеция не будет поставлять в США яйца
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи, сообщает в понедельник Sveriges Radio со ссылкой на отраслевую организацию Svenska Ägg (Шведские яйца).
"В США наблюдается дефицит яиц, что привело к инфляции цен на яйца в стране, которая теперь обратилась к Швеции за помощью в экспорте. Однако со шведской стороны этого не произойдет из-за приближающейся Пасхи", - говорится в материале.
По словам менеджера Svenska Ägg Мари Лённескуг Хогстадиус, во время Пасхи потребление яиц в Швеции увеличивается вдвое.
"Поэтому сейчас мы определенно хотим оставить наши шведские яйца в Швеции", - добавила она.
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
В США нашли необычную альтернативу куриным яйцам на Пасху