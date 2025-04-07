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Банк России 4 апреля не проводил расчетов по операциям с юанем
Банк России 4 апреля не проводил расчетов по операциям с юанем - 07.04.2025, ПРАЙМ
Банк России 4 апреля не проводил расчетов по операциям с юанем
Банк России 4 апреля не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T10:53+0300
2025-04-07T10:53+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Банк России 4 апреля не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. В пятницу биржи в Китае и Гонконге были закрыты в связи с выходным днем. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Минфин РФ анонсировал, что с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 60,1 миллиарда рублей, по 2,9 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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банк россии, рынки, банки, финансы, китай, юань
Экономика, Банк России, Рынки, Банки, Финансы, КИТАЙ, юань
Банк России 4 апреля не проводил расчетов по операциям с юанем
ЦБ 4 апреля не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Банк России 4 апреля не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
В пятницу биржи в Китае и Гонконге были закрыты в связи с выходным днем.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день.
Минфин РФ анонсировал, что с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 60,1 миллиарда рублей, по 2,9 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
ЦБ объявил о повторном проведении акции "Монетная неделя"