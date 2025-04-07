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Власти запретили навязывать потребителям дополнительные товары и услуги

Власти запретили навязывать потребителям дополнительные товары и услуги - 07.04.2025, ПРАЙМ

Власти запретили навязывать потребителям дополнительные товары и услуги

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание потребителям любых дополнительных товаров, работ и услуг. Закон вступит в силу с 1... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T15:05+0300

2025-04-07T15:05+0300

2025-04-07T15:05+0300

россия

владимир путин

михаил мишустин

роспотребнадзор

анна попова

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание потребителям любых дополнительных товаров, работ и услуг. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно тексту документа, закон запрещает продавцам (исполнителям, владельцам агрегаторов) проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров (выполнением работ, оказанием услуг). А если потребитель согласен с их приобретением (выполнением, оказанием), он должен будет подтвердить это в письменной форме. Соответствующие изменения вносятся в статью 16 закона "О защите прав потребителей". Как пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, тактика навязывания дополнительных услуг четко выстроена: человек не сразу понимает, что автоматическая отметка о согласии вынуждает его переплачивать, а при попытке отказаться ему грозят отказом в заключении договора и даже штрафом, или не дают обещанную скидку. Поэтому новый закон требует письменного согласия на получение дополнительных товаров, работ или услуг. Автоматические отметки им не являются. В свою очередь потребитель, согласно закону, будет вправе отказаться от оплаты навязанных ему дополнительных товаров, работ или услуг, а если они уже оплачены, то потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора) возврата денег. Требование о возврате уплаченной суммы должно быть удовлетворено в течение трех дней со дня его получения. Эти изменения усилят защиту прав потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые не используют подобные уловки, пояснял Мишустин. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что под действие закона попадают любые товары, работы и услуги. По ее словам, закон следует рассматривать как системный шаг к формированию цивилизованного потребительского рынка.

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россия, владимир путин, михаил мишустин, роспотребнадзор, анна попова