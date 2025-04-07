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Власти запретили навязывать потребителям дополнительные товары и услуги - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Власти запретили навязывать потребителям дополнительные товары и услуги
Власти запретили навязывать потребителям дополнительные товары и услуги - 07.04.2025, ПРАЙМ
Власти запретили навязывать потребителям дополнительные товары и услуги
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание потребителям любых дополнительных товаров, работ и услуг. Закон вступит в силу с 1... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T15:05+0300
2025-04-07T15:05+0300
россия
владимир путин
михаил мишустин
роспотребнадзор
анна попова
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание потребителям любых дополнительных товаров, работ и услуг. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно тексту документа, закон запрещает продавцам (исполнителям, владельцам агрегаторов) проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров (выполнением работ, оказанием услуг). А если потребитель согласен с их приобретением (выполнением, оказанием), он должен будет подтвердить это в письменной форме. Соответствующие изменения вносятся в статью 16 закона "О защите прав потребителей". Как пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, тактика навязывания дополнительных услуг четко выстроена: человек не сразу понимает, что автоматическая отметка о согласии вынуждает его переплачивать, а при попытке отказаться ему грозят отказом в заключении договора и даже штрафом, или не дают обещанную скидку. Поэтому новый закон требует письменного согласия на получение дополнительных товаров, работ или услуг. Автоматические отметки им не являются. В свою очередь потребитель, согласно закону, будет вправе отказаться от оплаты навязанных ему дополнительных товаров, работ или услуг, а если они уже оплачены, то потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора) возврата денег. Требование о возврате уплаченной суммы должно быть удовлетворено в течение трех дней со дня его получения. Эти изменения усилят защиту прав потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые не используют подобные уловки, пояснял Мишустин. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что под действие закона попадают любые товары, работы и услуги. По ее словам, закон следует рассматривать как системный шаг к формированию цивилизованного потребительского рынка.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, роспотребнадзор, анна попова
РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Роспотребнадзор, Анна Попова
15:05 07.04.2025
 
Власти запретили навязывать потребителям дополнительные товары и услуги

Путин подписал закон о запрете навязывания дополнительных товаров, работ и услуг

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание потребителям любых дополнительных товаров, работ и услуг. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно тексту документа, закон запрещает продавцам (исполнителям, владельцам агрегаторов) проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров (выполнением работ, оказанием услуг). А если потребитель согласен с их приобретением (выполнением, оказанием), он должен будет подтвердить это в письменной форме. Соответствующие изменения вносятся в статью 16 закона "О защите прав потребителей".
Как пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, тактика навязывания дополнительных услуг четко выстроена: человек не сразу понимает, что автоматическая отметка о согласии вынуждает его переплачивать, а при попытке отказаться ему грозят отказом в заключении договора и даже штрафом, или не дают обещанную скидку. Поэтому новый закон требует письменного согласия на получение дополнительных товаров, работ или услуг. Автоматические отметки им не являются.
В свою очередь потребитель, согласно закону, будет вправе отказаться от оплаты навязанных ему дополнительных товаров, работ или услуг, а если они уже оплачены, то потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора) возврата денег. Требование о возврате уплаченной суммы должно быть удовлетворено в течение трех дней со дня его получения.
Эти изменения усилят защиту прав потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые не используют подобные уловки, пояснял Мишустин.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что под действие закона попадают любые товары, работы и услуги. По ее словам, закон следует рассматривать как системный шаг к формированию цивилизованного потребительского рынка.
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