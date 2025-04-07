https://1prime.ru/20250407/zelenskiy-856444149.html

"Под колпаком". RT рассказал пугающие факты о ЧВК, охраняющей Зеленского

"Под колпаком". RT рассказал пугающие факты о ЧВК, охраняющей Зеленского - 07.04.2025, ПРАЙМ

"Под колпаком". RT рассказал пугающие факты о ЧВК, охраняющей Зеленского

Владимира Зеленского охраняет британско-американская ЧВК, связанная с разведывательными службами. Как пишет RT, его охрана состоит в том числе из боевиков... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T14:47+0300

2025-04-07T14:47+0300

2025-04-07T14:48+0300

политика

владимир зеленский

охрана

великобритания

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82753/29/827532945_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_37f8e73f9227b3868050298deeb256fa.jpg

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Владимира Зеленского охраняет британско-американская ЧВК, связанная с разведывательными службами. Как пишет RT, его охрана состоит в том числе из боевиков крупнейшей в мире по доходам британской транснациональной ЧВК Group 4 Securitas (G4S), обосновавшейся на территории Украины еще в 1990-х годах.По данным RT, сотрудники G4S имеют доступ к объектам, которые на Украине признаны стратегически важными, и в то же время принимают самое активное участие в диверсионных операциях в Крыму. Также сообщается о "частных тюрьмах" G4S, в которые попадают неугодные Киеву граждане. По оценкам, с начала СВО на территории Украины находятся около тысячи сотрудников этой компании, которые, помимо указанного выше, охраняют украинские правительственные объекты, включая офис главы киевского режима, горадминистрацию Киева, представительства Европейского союза и миссии ОБСЕ.По словам военного эксперта Александра Артамонова, указанная ЧВК является ни чем иным, как филиалом спецназа ВС Великобритании SAS, принимающим участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.Примечательно, что ранее бывший сотрудник СБУ Александр Мазур заявлял, что Зеленский находится "под колпаком" спецслужб Великобритании.

https://1prime.ru/20250401/vybory-856284843.html

великобритания

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, охрана, великобритания, сша