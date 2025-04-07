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"Под колпаком". RT рассказал пугающие факты о ЧВК, охраняющей Зеленского - 07.04.2025, ПРАЙМ
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"Под колпаком". RT рассказал пугающие факты о ЧВК, охраняющей Зеленского
"Под колпаком". RT рассказал пугающие факты о ЧВК, охраняющей Зеленского - 07.04.2025, ПРАЙМ
"Под колпаком". RT рассказал пугающие факты о ЧВК, охраняющей Зеленского
Владимира Зеленского охраняет британско-американская ЧВК, связанная с разведывательными службами. Как пишет RT, его охрана состоит в том числе из боевиков... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T14:47+0300
2025-04-07T14:48+0300
политика
владимир зеленский
охрана
великобритания
сша
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Владимира Зеленского охраняет британско-американская ЧВК, связанная с разведывательными службами. Как пишет RT, его охрана состоит в том числе из боевиков крупнейшей в мире по доходам британской транснациональной ЧВК Group 4 Securitas (G4S), обосновавшейся на территории Украины еще в 1990-х годах.По данным RT, сотрудники G4S имеют доступ к объектам, которые на Украине признаны стратегически важными, и в то же время принимают самое активное участие в диверсионных операциях в Крыму. Также сообщается о "частных тюрьмах" G4S, в которые попадают неугодные Киеву граждане. По оценкам, с начала СВО на территории Украины находятся около тысячи сотрудников этой компании, которые, помимо указанного выше, охраняют украинские правительственные объекты, включая офис главы киевского режима, горадминистрацию Киева, представительства Европейского союза и миссии ОБСЕ.По словам военного эксперта Александра Артамонова, указанная ЧВК является ни чем иным, как филиалом спецназа ВС Великобритании SAS, принимающим участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.Примечательно, что ранее бывший сотрудник СБУ Александр Мазур заявлял, что Зеленский находится "под колпаком" спецслужб Великобритании.
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владимир зеленский, охрана, великобритания, сша
Политика, Владимир Зеленский, охрана, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США
14:47 07.04.2025 (обновлено: 14:48 07.04.2025)
 
"Под колпаком". RT рассказал пугающие факты о ЧВК, охраняющей Зеленского

Зеленский находится под охраной бойцов британско-американской ЧВК

© AFP / Justin TallisБританские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. 24 мая 2017
Британские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. 24 мая 2017 - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© AFP / Justin Tallis
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Владимира Зеленского охраняет британско-американская ЧВК, связанная с разведывательными службами. Как пишет RT, его охрана состоит в том числе из боевиков крупнейшей в мире по доходам британской транснациональной ЧВК Group 4 Securitas (G4S), обосновавшейся на территории Украины еще в 1990-х годах.
По данным RT, сотрудники G4S имеют доступ к объектам, которые на Украине признаны стратегически важными, и в то же время принимают самое активное участие в диверсионных операциях в Крыму. Также сообщается о "частных тюрьмах" G4S, в которые попадают неугодные Киеву граждане.
По оценкам, с начала СВО на территории Украины находятся около тысячи сотрудников этой компании, которые, помимо указанного выше, охраняют украинские правительственные объекты, включая офис главы киевского режима, горадминистрацию Киева, представительства Европейского союза и миссии ОБСЕ.
По словам военного эксперта Александра Артамонова, указанная ЧВК является ни чем иным, как филиалом спецназа ВС Великобритании SAS, принимающим участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
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Примечательно, что ранее бывший сотрудник СБУ Александр Мазур заявлял, что Зеленский находится "под колпаком" спецслужб Великобритании.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийохранаВЕЛИКОБРИТАНИЯСША
 
 
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