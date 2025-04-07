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Экспорт живых животных из России достиг исторического максимума
Экспорт живых животных из России достиг исторического максимума - 07.04.2025, ПРАЙМ
Экспорт живых животных из России достиг исторического максимума
Объем экспорта живых животных из России в прошлом году увеличился на 22% и превысил 83 тысячи тонн, что стало историческим максимумом, сообщил центр... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T12:05+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Объем экспорта живых животных из России в прошлом году увеличился на 22% и превысил 83 тысячи тонн, что стало историческим максимумом, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2024 году Россия экспортировала более 83 тыс. тонн живых животных. В сравнении с 2023 годом поставки выросли на 22%. Объем экспорта стал историческим максимумом", - говорится в сообщении. По данным "Агроэкспорта", крупнейшими импортерами стали Грузия (с долей в 34%), Казахстан (21%) и Азербайджан (14%). К живым животным относятся: свиньи, домашний крупный рогатый скот, лошади, козы, домашняя птица и другие виды животных, напомнили в "Агроэкспорте".
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Экономика, Агроэкспорт, Минсельхоз, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, экспорт, животные
Экспорт живых животных из России достиг исторического максимума
Агроэкспорт: экспорт живых животных увеличился на 22% и превысил 83 тысячи тонн
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Объем экспорта живых животных из России в прошлом году увеличился на 22% и превысил 83 тысячи тонн, что стало историческим максимумом, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2024 году Россия экспортировала более 83 тыс. тонн живых животных. В сравнении с 2023 годом поставки выросли на 22%. Объем экспорта стал историческим максимумом", - говорится в сообщении.
По данным "Агроэкспорта", крупнейшими импортерами стали Грузия (с долей в 34%), Казахстан (21%) и Азербайджан (14%).
К живым животным относятся: свиньи, домашний крупный рогатый скот, лошади, козы, домашняя птица и другие виды животных, напомнили в "Агроэкспорте".
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