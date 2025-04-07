https://1prime.ru/20250407/zoloto-856434987.html
Стоимость золота растет умеренными темпами в понедельник утром
Стоимость золота растет умеренными темпами в понедельник утром - 07.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота растет умеренными темпами в понедельник утром
Стоимость золота умеренно растет в понедельник утром, следует из данных торгов. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T08:59+0300
2025-04-07T08:59+0300
2025-04-07T08:59+0300
экономика
золото
цены на золото
рынки
торги
сша
китай
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в понедельник утром, следует из данных торгов. По состоянию на 8.53 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 17,44 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,57%, до 3 052,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро в это же время дорожал на 2,4%, до 29,932 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,48%, до 102,53 пункта. К динамике курса доллара чувствительны котировки золота. Согласно данным народного банка Китая (ЦБ), золотые резервы КНР в марте увеличились до 73,7 миллиона унций (приблизительно 2089,4 тонны), показатель растет пятый месяц подряд. Спрос на золото растет со стороны инвесторов в случае нестабильной экономической ситуации в мире или же увеличения геополитических рисков.
https://1prime.ru/20250407/rezervy-856432410.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4f396c7fbb485db0d8dc13bc4e572f12.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, цены на золото, рынки, торги, сша, китай, comex
Экономика, золото, цены на золото, Рынки, Торги, США, КИТАЙ, Comex
Стоимость золота растет умеренными темпами в понедельник утром
Стоимость золота умеренно растет в понедельник утром
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в понедельник утром, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.53 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 17,44 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,57%, до 3 052,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро в это же время дорожал на 2,4%, до 29,932 доллара за унцию.
В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,48%, до 102,53 пункта. К динамике курса доллара чувствительны котировки золота.
Согласно данным народного банка Китая (ЦБ), золотые резервы КНР в марте увеличились до 73,7 миллиона унций (приблизительно 2089,4 тонны), показатель растет пятый месяц подряд.
Спрос на золото растет со стороны инвесторов в случае нестабильной экономической ситуации в мире или же увеличения геополитических рисков.
Золотые резервы Китая в марте выросли до 2089,4 тонны