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Стоимость золота растет умеренными темпами в понедельник утром

Стоимость золота растет умеренными темпами в понедельник утром - 07.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота растет умеренными темпами в понедельник утром

Стоимость золота умеренно растет в понедельник утром, следует из данных торгов. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T08:59+0300

2025-04-07T08:59+0300

2025-04-07T08:59+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в понедельник утром, следует из данных торгов. По состоянию на 8.53 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 17,44 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,57%, до 3 052,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро в это же время дорожал на 2,4%, до 29,932 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,48%, до 102,53 пункта. К динамике курса доллара чувствительны котировки золота. Согласно данным народного банка Китая (ЦБ), золотые резервы КНР в марте увеличились до 73,7 миллиона унций (приблизительно 2089,4 тонны), показатель растет пятый месяц подряд. Спрос на золото растет со стороны инвесторов в случае нестабильной экономической ситуации в мире или же увеличения геополитических рисков.

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