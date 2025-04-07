Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота растет умеренными темпами в понедельник утром - 07.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250407/zoloto-856434987.html
Стоимость золота растет умеренными темпами в понедельник утром
Стоимость золота растет умеренными темпами в понедельник утром - 07.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота растет умеренными темпами в понедельник утром
Стоимость золота умеренно растет в понедельник утром, следует из данных торгов. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T08:59+0300
2025-04-07T08:59+0300
экономика
золото
цены на золото
рынки
торги
сша
китай
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в понедельник утром, следует из данных торгов. По состоянию на 8.53 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 17,44 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,57%, до 3 052,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро в это же время дорожал на 2,4%, до 29,932 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,48%, до 102,53 пункта. К динамике курса доллара чувствительны котировки золота. Согласно данным народного банка Китая (ЦБ), золотые резервы КНР в марте увеличились до 73,7 миллиона унций (приблизительно 2089,4 тонны), показатель растет пятый месяц подряд. Спрос на золото растет со стороны инвесторов в случае нестабильной экономической ситуации в мире или же увеличения геополитических рисков.
https://1prime.ru/20250407/rezervy-856432410.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4f396c7fbb485db0d8dc13bc4e572f12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, цены на золото, рынки, торги, сша, китай, comex
Экономика, золото, цены на золото, Рынки, Торги, США, КИТАЙ, Comex
08:59 07.04.2025
 
Стоимость золота растет умеренными темпами в понедельник утром

Стоимость золота умеренно растет в понедельник утром

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в понедельник утром, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.53 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 17,44 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,57%, до 3 052,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро в это же время дорожал на 2,4%, до 29,932 доллара за унцию.
В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,48%, до 102,53 пункта. К динамике курса доллара чувствительны котировки золота.
Согласно данным народного банка Китая (ЦБ), золотые резервы КНР в марте увеличились до 73,7 миллиона унций (приблизительно 2089,4 тонны), показатель растет пятый месяц подряд.
Спрос на золото растет со стороны инвесторов в случае нестабильной экономической ситуации в мире или же увеличения геополитических рисков.
Золото, слитки
Золотые резервы Китая в марте выросли до 2089,4 тонны
06:32
 
Экономиказолотоцены на золотоРынкиТоргиСШАКИТАЙComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала