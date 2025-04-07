https://1prime.ru/20250407/zoloto-856435610.html

Рынок золота на Московской бирже в I квартале вырос на 53%

Рынок золота на Московской бирже в I квартале вырос на 53% - 07.04.2025, ПРАЙМ

Рынок золота на Московской бирже в I квартале вырос на 53%

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-марта 2025 года увеличился на 53,1% в годовом выражении - до 42,721 тонны, по серебру –... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T09:29+0300

2025-04-07T09:29+0300

2025-04-07T09:29+0300

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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-марта 2025 года увеличился на 53,1% в годовом выражении - до 42,721 тонны, по серебру – вырос более чем в 3 раза (на 217%) - до 82,156 тонны, следует из материалов ежедневных итогов торгов биржи. В денежном выражении на Московской бирже в I квартале было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 376,17 миллиарда рублей против 129,7 миллиарда рублей в январе-марте 2024 года. В марте объем торгов золотом составил 123,6 миллиарда рублей (14,954 тонны), серебром - 3,7 миллиарда рублей (29,913 тонны). По итогам 2024 года на Мосбирже было заключено сделок с золотом (123,3 тонны) и серебром (252,4 тонны) на общую сумму 861,8 миллиарда рублей. В 2023 году было заключено сделок с золотом (83,7 тонны) и серебром (143,8 тонны) на 469,8 миллиарда рублей против 122,8 миллиарда рублей в 2022 году - 32,3 тонны золота и 78,7 тонны серебра. Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Мосбирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище. Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организации: 56 банков, 33 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Мосбиржи.

https://1prime.ru/20250407/zoloto-856434987.html

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рынки, мосбиржа, золото, серебро