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ЦБ отметил новый рекорд стоимости золотых резервов России - 07.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250407/zoloto-856447453.html
ЦБ отметил новый рекорд стоимости золотых резервов России
ЦБ отметил новый рекорд стоимости золотых резервов России - 07.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил новый рекорд стоимости золотых резервов России
Стоимость золотых резервов России по итогам марта обновила рекорд и составила 229 миллиардов долларов, а его доля в резервах достигла 35,4%, следует из данных... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T16:46+0300
2025-04-07T16:46+0300
экономика
золото
банк россии
золотовалютные резервы
финансы
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам марта обновила рекорд и составила 229 миллиардов долларов, а его доля в резервах достигла 35,4%, следует из данных ЦБ. Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 апреля выросли до 647,4 миллиарда долларов с 632,4 миллиарда на 1 марта. Вложения России в золото в марте выросли на 5,3% и составили рекордные в современной истории 229 миллиардов долларов, обновив максимум предыдущего месяца (217,4 миллиарда долларов). Стоимость золотого запаса впервые превысила 200 миллиардов долларов в октябре 2024 года. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 35,4% с 34,4% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была всего 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
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золото, банк россии, золотовалютные резервы, финансы
Экономика, золото, Банк России, золотовалютные резервы, Финансы
16:46 07.04.2025
 
ЦБ отметил новый рекорд стоимости золотых резервов России

ЦБ: Россия в марте хранила более 35% резервов в золоте

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам марта обновила рекорд и составила 229 миллиардов долларов, а его доля в резервах достигла 35,4%, следует из данных ЦБ.
Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 апреля выросли до 647,4 миллиарда долларов с 632,4 миллиарда на 1 марта.
Вложения России в золото в марте выросли на 5,3% и составили рекордные в современной истории 229 миллиардов долларов, обновив максимум предыдущего месяца (217,4 миллиарда долларов). Стоимость золотого запаса впервые превысила 200 миллиардов долларов в октябре 2024 года.
Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 35,4% с 34,4% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была всего 4,7 миллиарда долларов.
Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
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