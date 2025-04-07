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ЦБ отметил новый рекорд стоимости золотых резервов России

ЦБ отметил новый рекорд стоимости золотых резервов России - 07.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил новый рекорд стоимости золотых резервов России

Стоимость золотых резервов России по итогам марта обновила рекорд и составила 229 миллиардов долларов, а его доля в резервах достигла 35,4%, следует из данных... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T16:46+0300

2025-04-07T16:46+0300

2025-04-07T16:46+0300

экономика

золото

банк россии

золотовалютные резервы

финансы

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам марта обновила рекорд и составила 229 миллиардов долларов, а его доля в резервах достигла 35,4%, следует из данных ЦБ. Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 апреля выросли до 647,4 миллиарда долларов с 632,4 миллиарда на 1 марта. Вложения России в золото в марте выросли на 5,3% и составили рекордные в современной истории 229 миллиардов долларов, обновив максимум предыдущего месяца (217,4 миллиарда долларов). Стоимость золотого запаса впервые превысила 200 миллиардов долларов в октябре 2024 года. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 35,4% с 34,4% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была всего 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.

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золото, банк россии, золотовалютные резервы, финансы