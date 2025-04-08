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В аэропорту Волгограда введены ограничения

В аэропорту Волгограда введены ограничения - 08.04.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда введены ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T20:44+0300

2025-04-08T20:44+0300

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происшествия

волгоград

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 19.26 мск на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он в Telegram-канале. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавил Кореняко.

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волгоград

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волгоград, аэропорт, ограничения