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В аэропорту Саратова ввели ограничения
В аэропорту Саратова ввели ограничения - 08.04.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Саратова ввели ограничения
Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T20:56+0300
2025-04-08T20:56+0300
2025-04-08T20:57+0300
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саратов
аэропорт
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 20.30 мск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; UWSG)", - написал он в Telegram-канале.
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саратов, аэропорт, ограничения
Происшествия, САРАТОВ, аэропорт, ограничения
В аэропорту Саратова ввели ограничения
Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения