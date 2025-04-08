https://1prime.ru/20250408/aeroport-856490543.html

В аэропорту Ульяновска ввели ограничения

В аэропорту Ульяновска ввели ограничения - 08.04.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Ульяновска ввели ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T21:44+0300

2025-04-08T21:44+0300

2025-04-08T21:45+0300

происшествия

ульяновск

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 21.15 мск введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - написал он в Telegram-канале.

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ульяновск

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ульяновск, аэропорт, ограничения